918強震》清水部落水不清 村民收到瓶裝水大呼「好珍貴」

花蓮縣卓溪鄉卓清村清水部落腦寮的簡易自來水沉澱池，雖然引入的溪水有經過沉澱，但因泥沙雜質顆粒太細，放三天也不會因為重力而沉澱。（村長何成忠提供）

2022/10/05 18:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0918地震已過半個月，花蓮縣卓溪鄉清水部落簡易自來水雖修復，但水龍頭打開，流出的都是灰色濁水，由於雜質太細，靜置後也不會沉澱變清澈，無法飲用、洗澡，洗衣還會愈洗愈髒。卓清村長何成忠說，曾嘗試把水放在桶子沉澱，但3天後仍是濁水，幸好持續有善心團體送礦泉水到部落，不然連煮飯都成問題。

有北部的善心團體今天送1000箱礦泉水要到清水部落，但部落唯一聯外橋樑卓富大橋，因引道及橋樑震損、限12公噸以下車輛通行，讓載運1000箱、每箱10公升礦泉水的大貨車無法通過。早上先在玉溪農會以人力徒手搬運到卓溪鄉公所清潔車上，再分批送到清水部落聚會所，村長何成忠說，這些水真的得來不易，靠多人的促成跟幫忙。

卓溪鄉卓清村清水部落分成上、下部落，計130多戶將近500人口，今天聽到有善心團體送礦泉水，村民紛紛開車、騎機車要來運水「每人可領2箱共10公升」。村民吳先生說，地震都過了半個月，水還是灰灰濁濁，不但洗衣洗澡愈洗愈髒，曾試著拿來煮開，煮滾後上頭結一層厚厚的石灰，前一陣子只好拿大桶子去玉里鎮上買水，善心團體送來礦泉水對居民幫助很大。

村民高小姐也說，打開水龍頭流出的水是混濁的，放著靜置2天也不會沉澱，「很像水田的泥水」，看到都不敢喝，震後體會到水實在太珍貴，因為大家庭全家有11人，若買水喝真的要花很多錢，因此感謝善心團體幫忙。她也說，使用濁水洗澡後還會覺得身上卡一層東西「癢癢的」，希望簡易自來水能快點改善修好。

卓溪鄉卓清村長何成忠說，清水部落的簡易自來水在山區舊腦寮的水源受到幾年前的土石流影響，水容易變濁，去年在上游雖新裝設大型蓄水塔，但因兩處水源最後匯流在沉沙池，上游水塔的乾淨水和腦寮的濁水混在一起又變髒水，建議縣府在水塔加裝2吋水管引水到部落。

對此，花蓮縣政府表示，0918地震造成花蓮縣南區13處簡易自來水一度損壞停水，目前已全部搶修完成，針對清水部落水質問題，經縣府原民處會同簡易自來水管委會、村長、鄉公所現勘，歸納原因是地震後取水口上游溪水水源仍然混濁，流入沉沙池、蓄水池後持續產生淤泥，預計將連同卓溪上部落及玉里鎮洛河谷部落共3個部落的簡易自來水，計斥資1020萬元改善，維護鄉親用水品質。

卓溪鄉代表會主席金淑敏也說，目前了解是開口契約包商已到部落勘查，預計以300萬修復，接新水管預計工期最快要1週，盼早日讓清水部落重新有清水可用。

地震過後半個月了，花蓮卓溪鄉卓清村清水部落迄今還在用「濁水」。村長何成忠打開自家水龍頭說，流出來的水都是灰灰濁濁，雙手捧水仍呈現灰濁狀態，放2、3天都不會沉澱，洗澡、洗衣愈洗愈髒。（記者花孟璟攝）

地震後卓溪鄉清水部落的清水變濁水，幸虧這幾天持續有善心團體送來礦泉水，村民說，希望水趕快變乾淨，生活才能恢復正常。（記者花孟璟攝）

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