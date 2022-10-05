花蓮每選必傳！免費營養午餐喊停？Kolas ：絕不「取消」只會升級

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka說，最近有人放假消息指稱她當選「免費營養午餐就取消了」，她強調這「很low」，這些最基本的福利政策不可能取消，只會升級更好，且「縣長要做，是本來就應該，不是恩惠」。（資料照，記者王錦義攝）

2022/10/05 17:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣開辦全面免費營養午餐多年，但每逢選舉前就會有耳語散布「民進黨當選就停辦」的謠言，2018年甚至有藍營議員參選人直接開著宣傳車到處「放送」謠言被準備提告後登報道歉，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 說，這些最基本的福利政策不可能取消，只會升級更好。

最近開始聽見有人釋放假消息「Kolas當選縣長，免費營養午餐就取消了」，Kolas 在臉書上強調說，這是錯誤訊息，很low，還消費經濟困難的家庭，孩子被當成政治宣傳品，殘忍指數「五星級」；免費營養午餐、免學雜費這些都是最基本的福利政策，不可能取消，只會升級更好，縣長要做，是本來就應該，不是恩惠。

Kolas 說，花蓮縣不是唯一有「免費營養午餐」的縣，截至今年4月13日，全國有免費營養午餐的縣市還有宜蘭縣、彰化縣、南投縣、新竹縣、新竹市、連江縣、金門縣、澎湖縣，若加上花蓮，就有9個縣市，花蓮不是唯一，不用被拿來當成「五星縣長」的宣傳口號。

Kolas 認為，孩子要跑得「遠」，健全的飲食很重要，一定做，孩子如果要跑「更遠」，就需要更多教育資源搭配，例如加強網路、數位、科技、均衡、多元、語言、運動、創意的全人教育，這些投資跟午餐一樣重要，才能讓花蓮的孩子，有屬於花蓮的氣質。「愛孩子，就用新觀點，陪他們一起跑更遠。」

上一次在2018年底選舉前夕，前議員許淑銀與國民黨籍花蓮縣長候選人徐榛蔚一起站在宣傳車上進部落掃街，許淑銀在車上廣播「放送」宣傳營養午餐要停辦，要求選民把票投給徐榛蔚，其他包括TVBS「少康戰情室」跟許多網路社群，都一起散布當時的代理縣長蔡碧仲把免費營養午餐取消的謠言，當時縣府發存證信函後，許淑銀登報表示對散布不實消息而道歉。

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