花蓮新城幸福巴士上路 試營運期間免費

新城鄉公所開辦幸福巴士，試營運期間免費，車資由公所自籌。（記者王峻祺攝）

2022/10/05 13:19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣路幅狹長，交通部補助偏鄉改善公共運輸，協助開辦幸福巴士，新城鄉今天啟用2輛9人座幸福巴士，試營運期間免費，提供民眾接駁需求；2019年迄今全縣已有8鄉鎮引進，吉安、光復鄉今年也送案申請，待計畫核定就可上路。

新城鄉公所去年開辦幸福巴士，由東華大學東部區域運輸發展研究中心協助撰寫申請書送公路總局審查，今年1月獲吸引力企業集團引介新東陽機構捐贈1輛9人座巴士、公所自籌另1輛後，今天舉行啟用儀式。

新城鄉長何禮臺說，新城南北長約20公里、東西5公里，因路途遙遠，居民多仰賴私人運具應對交通需求，根據花蓮監理站針對縣內公共運輸涵蓋率分析，新城去年總平均78.58％，排行第10位，低於花蓮總平均，期待透過幸福巴士補足民眾搭乘公共交通的便利性。

他說，試營運期間免費，車資由公所自籌，2輛9人座小巴分別服務北新城及南新城，採固定路線、固定路線預約發車、全鄉彈性預約等3種方式，將深入部落社區各據點，照顧年長族群及就醫交通需求鄉親。

臺北區監理所花蓮監理站長李東林說，幸福巴士服務協助偏鄉民眾行的需求，花蓮各鄉鎮申請踴躍，監理站也積極協助送案輔導，增進地方公共運輸，彌補南北狹長公車路線的不足。

花蓮監理站表示，花蓮目前共有秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、豐濱鄉、卓溪鄉及富里鄉等8鄉鎮推動幸福巴士，萬榮鄉則是導入「噗噗共乘」預約平台，吉安、光復鄉已於今年送案申請，尚有花蓮市及玉里鎮評估中。

花蓮縣路幅狹長，交通部補助偏鄉改善公共運輸，協助開辦幸福巴士，新城鄉今天啟用2輛9人座幸福巴士，試營運期間免費，提供民眾接駁需求。（記者王峻祺攝）

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