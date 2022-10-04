太魯閣峽谷音樂節22日登場 提供免費接駁專車

花蓮高工舞蹈團受邀在太魯閣峽谷音樂節演出。（記者王峻祺攝）

2022/10/04 11:38

〔記者王峻祺／花蓮報導〕邁入第20年的太魯閣峽谷音樂節，去年因疫情停辦，今年復辦後將在22日於太魯閣台地登場，上、下午2場次將有台北愛樂交響樂團、原住民歌手王宏恩等多組團體演出，活動當日台地會實施交通管制，遊客可搭乘免費接駁專車。

太魯閣國家公園管理處長楊金臻說，峽谷音樂節今年邁入第20年，去年受疫情影響停辦，今年因全民齊心落實防疫政策而如期舉辦，歡迎遊客到訪，在群山溪谷美景中，聆聽自然天籟與音樂家的現場演出。

他說，為了演出品質，活動當日上午8點至下午6點，台地將實施交通管制，禁止車輛進入，配合演出時間，安排民眾自新城（太魯閣）車站免費搭乘專車接駁往返會場，上午9點至下午5點半，途中不停靠，平均每10分鐘1班車。

台鐵配合音樂節活動，部分列車也加停新城站，民眾可搭乘火車在新城車站下車，或開車到車站後轉搭免費接駁專車，行動不便者能搭乘低底盤公車抵達會場，現場還設有敬老席。

太管處表示，上午場活動為10點半到中午12點，演出團體有原民歌手王宏恩、耕莘˙撒耘與銅蘭國小、東華大學原民院舞團和四維高中舞蹈團；下午場2點到4點半，邀請花蓮高工舞蹈團、留聲樂團、范德騰與許哲誠雙鋼琴、台北愛樂交響樂團，以及男高音謝孟哲與女高音王薈榕等人演出。

峽谷音樂節為大型戶外音樂會，聽眾採席地而坐，太管處建議遊客穿著輕便舒適服裝，可自備地墊、水壺、帽子、雨衣、防曬用品，活動詳情請上官網查詢。

邁向第20年的太魯閣峽谷音樂節，去年因疫情停辦，今年復辦後將在22日於太魯閣台地登場，上、下午2場次將有台北愛樂交響樂團及原民舞蹈團等團體演出。（記者王峻祺攝）

太魯閣峽谷音樂節將在22日於太魯閣台地登場，台北愛樂交響樂團受邀演出。（記者王峻祺攝）

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