綠營議員參選人陳財能10問 徐榛蔚面對單挑不為所動

民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，在縣議會前提出十問，要求縣長徐榛蔚說明。（記者游太郎攝）

2022/10/03 20:13

〔記者游太郎／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣議員第二選區參選人陳財能，日前創作《炒股夫妻》歌曲，今天在花蓮縣政府前新歌發表，還衝到縣議會，針對縣長徐榛蔚要求回答他的10個問題，但徐榛蔚未予理會，2人並無交集。

陳財能指出，「花蓮人的心聲和陳財能的創作完全一致」。陳財能說明，歌曲開頭是用阿美族語唱「花蓮加油」，接著主歌的第一個部分，訴說20年來炒股夫妻造成的花蓮現狀，所以是用「看」，不只是陳財能看，所有花蓮人都在看。

陳財能向縣府的公務員喊話，表示這13年來，這對夫妻把公務員當做奴才，這個時代該結束了。他說從2009年開始，已有4萬人離開花蓮，這13年來花蓮的產業不發達，年輕人無法在家鄉找工作，必須離鄉背井，當縣長的難道不用負責？

花蓮縣議會召開定期大會，縣長徐榛蔚下午進行施政總報告，陳財能在議會前，公開提出10問，包括「為何侵吞公有財物為傅崐萁競選國民黨中常委買票」、「北埔青年住宅一千多項缺失如何解決」、「邱光明、邱郁仁父子是否介入立霧溪南岸開發」、「與台泥氣化爐的問題」、「為何不執行傅崐萁唬爛政見」、「為何不追討何禮臺家族侵占縣有地的不當得利」、「為何濫用公款摸彩抽獎敗壞選風」、「為何唆使顏新章搜集縣府公務員身分證違反法令購買兒童快篩劑」、「花蓮縣境137座橋樑是否安全」等，他並宣示，縣政總質詢期間，將會以公民身份來質詢，未來進入議會後，上述問題將一一揭發並解決。

徐榛蔚為了施政總報告，提前於下午1點30分進入議會內準備，未與陳財能照面，但縣府官員私下表示，議會定期大會期間縣長會虛心備詢，但對象是以議員為主。

陳財能（中）十問徐榛蔚，民進黨現任議員莊枝財（右）出面聲援。（記者游太郎攝）

民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，在縣議會前對縣長徐榛蔚提出十問，現場員警嚴陣以待。（記者游太郎攝）

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