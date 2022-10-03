公部門看板告示若增各民族文字 Kolas：花蓮會截然不同很美麗

Kolas今天赴花蓮縣光復鄉出席原民會推廣教會族語發展座談會，指出花蓮各公家機關、單位的看板和告示，若都有各民族文字，花蓮的文化景觀將會截然不同、非常美麗。（記者王峻祺攝）

2022/10/03 16:47

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka長期推動語言文化平權，在原住民各族語立法成為台灣官方語言後，提及這是基本人權的實踐，更讓台灣成為美麗多元民族的國家。今天她赴花蓮縣光復鄉出席原民會推廣教會族語發展座談會，指出花蓮各公家機關、單位的看板和告示，若都有各民族文字，花蓮的文化景觀將會截然不同、非常美麗。

2016年時任立委的Kolas，成功爭取推動通過「原住民族語言發展法」，讓原住民語言正式成為國家語言，她今天出席原民會在花蓮舉辦的教會推動族語發展獎勵計畫座談會，感謝教會就是傳承族語的家，並分享立法通過後，原住民族的語言、文字及政策一定要努力被實踐。

Kolas說，走訪花蓮會發現，教會看得見族語被落實，是族語資源相對充足的場域，但走出教會外資源貧瘠，其實法律已通過，公部門公文書信及招牌等，都應該要看得見原住民族的語言。

Kolas也分享到南非參訪經驗，表示當地憲法法庭的翻譯，總共就有15種語言拼音，以花蓮縣政府為例，這塊招牌看板必須要加大，尤其是族群多元的花蓮，不僅要納入各族語拼音，也要包括客語、台語及華語。

她說，只要大家互相理解、尊重，就能具體落實並創造多民族語言及文字的環境，花蓮縣的文化景觀就將會截然不同、非常美麗。

Kolas說，她到鳳林鎮和壽豐鄉講客語，在花蓮市講台語、玉里鎮講阿美語，不同語言之間切換，有時會錯頻顛倒，但大部分的時候，聽眾都很開心，未來當縣長後，花蓮縣各公家機關、單位，都要有各民族文字（原民、客家、台語）的看板和告示，「花蓮會很不同。」

Kolas出席原民會推廣教會族語發展座談會。（記者王峻祺攝）

Kolas今天出席原民會在花蓮舉辦的教會推動族語發展獎勵計畫座談會，感謝教會就是傳承族語的家，並分享「原住民族語言發展法」立法通過後，原住民族的語言、文字及政策一定要努力被實踐。 （記者王峻祺攝）

Kolas也分享到南非參訪經驗，表示當地憲法法庭的翻譯，總共就有15種語言拼音，以花蓮縣政府為例，這塊招牌看板必須要加大，尤其是族群多元的花蓮，不僅要納入各族語拼音，也要包括客語、台語及華語。 （記者王峻祺攝）

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