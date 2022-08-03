花蓮秀林與日本北海道白老町 簽訂友好交流協定

花蓮縣秀林鄉今天與日本北海道白老町簽訂友好交流協定。（記者王峻祺攝）

2022/08/03 13:03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉今天與日本北海道白老町簽訂友好交流協定，日方期待未來能就族群文化、觀光、產業及教育領域上，加強廣泛交流，秀林則將以太魯閣山林、原住民文化等優勢，藉此提升花蓮國際能見度。

花蓮縣秀林鄉今天透過視訊與日本北海道白老町簽訂友好協定，雙邊將更進一步推動長期交流，包含觀光、產業、教育、文化及經濟社會等領域，促進兩地繁榮與發展。

駐日代表謝長廷也線上見證雙邊簽約儀式，表示駐札幌辦事處長粘信士促成秀林鄉與日本北海道白老町友好交流，期許未來能有更良好互動及連結，一起推動產業發展。

秀林鄉長王玫瑰說，與白老町簽約將是秀林邁向接軌國際的重要第一步，借助國際交流經驗，展現太魯閣族最在地的自然與人文特色，將運用在地優勢進行城市外交，行銷花蓮也拓展秀林的國際能見度。

白老町長戶田安彥透過視訊表示，白老町當地原住民族阿伊努族，與台灣原住民相互交流已久，並成立白老日台親善協會，促進雙方文化、體育及經濟等資訊分享，也透過積極造訪，宣傳2地的族群文化及觀光，還簽署博物館協議，象徵民族共生，如今再與秀林簽訂友好交流，期許民間、官方都能有更活躍互動。

外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、秀林鄉代主席賴俊傑以及日方白老町副町長竹田敏雄、議會常委吉谷一孝、廣地紀彰等人，均受邀出席簽約儀式。

駐日代表謝長廷也線上見證雙邊簽約儀式，期許秀林鄉與日本北海道白老町未來能有更良好的互動及連結。（記者王峻祺攝）

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