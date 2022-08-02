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    花蓮義民祭起跑 15日遶境縱谷客庄祈福

    花蓮今年義民祭活動將由富里竹田義民亭神轎班，出動在地80名客家農民，扛著神轎繞境花蓮南北長約137.5公里沿線、共計12處鄉鎮市客庄，保境安民、驅除瘟疫。（記者王峻祺攝）

    花蓮今年義民祭活動將由富里竹田義民亭神轎班，出動在地80名客家農民，扛著神轎繞境花蓮南北長約137.5公里沿線、共計12處鄉鎮市客庄，保境安民、驅除瘟疫。（記者王峻祺攝）

    2022/08/02 12:23

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣義民祭連辦第9年，今年首次舉行縱谷客庄遶境祈福儀式，上月25日縣府已先至新竹迎請義民爺敕牌神位安座花蓮義民堂，本月15日將由富里竹田義民亭神轎班，出動在地80名客家農民，繞境花蓮南北長約137.5公里沿線、共計12處鄉鎮市客庄，保境安民、驅除瘟疫。

    花蓮客鼓鳴心縱谷客韻季甫結束，客庄旅行及鼓藝演出吸引大批遊客訪花，17日將是客家族群主祀義民爺誕辰，花蓮義民祭文化活動即日起正式起跑，有別往年各客庄齊聚花蓮義民堂祭祀，今年迎請新竹總廟義民爺敕牌訪花遶行客庄，以古禮為花蓮祈福。

    花蓮縣府客家事務處長彭偉族說，今年義民祭活動共獲花東地區永續發展基金270萬元、縣府200萬元補助，以義民爺遶境方式辦理，改變往年全縣聚集的活動方式，減少鄉親群聚，可就近於所在鄉（鎮、市）公所及義民廟參與遶境祭祀。

    他說，15、16日2天惠進行全縣客庄遶境祈福，由80名富里農民分批擔任轎班人員，輪流扛著神轎遶境，17日義民節當天將回到花蓮義民堂遵循古禮祭祀義民爺，上百份祈福祝壽祭品也會全數捐給長期照護獨居老人的華山基金會，歡迎民眾一起參與遶境，詳情可至花蓮義民祭文化活動及愛客網臉書粉絲專頁查詢活動資訊。

    花蓮義民祭文化活動即日起正式起跑，有別往年各客庄齊聚花蓮義民堂祭祀，今年迎請新竹總廟義民爺訪花遶行客庄，以古禮為花蓮祈福。 （記者王峻祺攝）

    花蓮義民祭文化活動即日起正式起跑，有別往年各客庄齊聚花蓮義民堂祭祀，今年迎請新竹總廟義民爺訪花遶行客庄，以古禮為花蓮祈福。 （記者王峻祺攝）

    花蓮今年義民祭活動，迎請新竹總廟義民爺敕牌訪花遶行客庄，以古禮為花蓮祈福。 （記者王峻祺攝）

    花蓮今年義民祭活動，迎請新竹總廟義民爺敕牌訪花遶行客庄，以古禮為花蓮祈福。 （記者王峻祺攝）

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