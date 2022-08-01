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    首頁　>　花蓮縣

    我不是你的「番仔」 Kolas籲放下成見讓台灣更美好

    8月1日是「原住民族日」，Kolas今天在臉書貼出一張被攝於1993年在台北街頭爭取原民權益的照片，相片中的她頭綁綠色「還我土地」布條，樣貌雖青澀但展露自信笑顏。（圖擷取自Kolas臉書）

    8月1日是「原住民族日」，Kolas今天在臉書貼出一張被攝於1993年在台北街頭爭取原民權益的照片，相片中的她頭綁綠色「還我土地」布條，樣貌雖青澀但展露自信笑顏。（圖擷取自Kolas臉書）

    2022/08/01 14:21

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕8月1日「原住民族日」，Kolas今天在臉書貼出一張被攝於1993年在台北街頭爭取原民權益的照片，相片中的她頭綁綠色「還我土地」布條，樣貌雖青澀但展露自信笑顏。她寫道，「我不是你的『番仔』」，參選後備受質疑「番仔選什麼縣長」，籲這些朋友放下成見與刻板印象，台灣才會更美好。

    Kolas在臉書寫道，「照片拍於1993年的台北街頭，已經不記得是誰拍的，謝謝他或她。數十年來，我們不想被叫『番仔』、『山地人』、『山花』、『山胞』，為了爭取正名權、土地權、自治權，我們走上街頭。當年我也在其中。對年輕的大學生來說，那是一個啟蒙的年代，我們跟著前輩一起奮鬥過。」

    她說，8月1日是「原住民族日」，為什麼是這一天？「原住民族日」，是為了紀念1994年8月1日，憲法修正通過並由總統公布新憲法，把憲法中所有使用「山胞」稱呼的法條，全部改為「原住民」。「原住民」代表「台灣原來的主人」之意。今天就是為了紀念這件事。

    Kolas指出，一個人的名字很重要，一個民族的名字也很重要。充滿歧視與敵意的稱呼，要被拋棄，不能再使用。尤其在多民族的台灣、多民族的花蓮，我們必須跨族群、跨世代、跨政黨，才能解決共同問題。

    Kolas說，數個月前，自從媒體傳出她可能要參選花蓮縣長，就有人不斷質疑「番仔選什麼縣長！」她想跟這些朋友說，都已經21世紀了，放下這些成見與刻板印象，台灣才會更美好。

    爭取連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚也在臉書寫道，8月1日是原住民族家人朋友「找回自己的名字」的重要日子，表示原住民族文化是台灣最美麗的瑰寶，這些年花蓮持續為復振原住民族語與文化努力，包括蓋回布農家屋、建立野菜保種基地、野菜學校及推動族語復振等，為自己的族群認同驕傲。

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