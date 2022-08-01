太魯閣同禮部落成深山綠能示範點 每日可供電12度

太魯閣同禮部落將成深山綠能示範點，透過太陽能板系統，每日可供電12度，穩定深山電力不足問題。（圖由東華大學提供）

2022/08/01 13:50

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣同禮部落海拔約1千多公尺，因電力系統到不了而曾有黑暗部落之稱，僅能仰賴族人揹負發電機上山發電，東華大學「洄瀾共好」大學社會責任中心、東華大學能源科技中心去年架設第一盞太陽能路燈後，今年4月協助安裝電信強波器，目前更完成14片太陽能板裝設，還將串聯電力儲能系統，預計每日可產生12度電力，打造深山綠能示範點。

花蓮秀林同禮部落山區能源短缺，物資運送也極為艱辛，東華大學去年上山設置第一盞太陽能路燈，並與中華電信網路分公司合作，架設訊號強波器及2片太陽能板，成功優化山區通訊，消息一出獲得各界迴響，陸續挹注更多資源，要將綠色能源應用投入偏鄉部落。

東華大學能源中心主任白益豪說，這次共獲得聯合再生能源致贈高效能太陽能板、尚億新能源及裕程國際捐贈模組零件，加上工研院、威騏科技等單位組成技術團隊，與東華自然資源與環境學系師生挺進大同部落，延續「送電到部落」計畫，推動部落能源自主。

他說，14片太陽能板等設備，以流籠運送，經過層層關卡，終於成功運抵山上，這次建置規模為5KW獨立型太陽光電系統，第一階段首要設置340W太陽能模組，包含定位、鑽孔、防水處理、配線、巡查與系統整合。

白益豪說，為讓部落能循序漸進落實能源自主、系統自我維運的永續目標，也協助族人就線路設計、逆變器安裝、系統維運進行專業技術訓練，8月起則會陸續串連電力儲能系統，待完成後預計每日可產生12度電力，協助改善電力不足問題，作為部落綠能示範點。

他說，勘查時也發現部落水力資源豐沛，經評估決定試驗小水力發電可行性，透過水流衝擊扇葉帶動馬達運轉，提供多樣化電力來源，期能布建穩定、永續及減少環境破壞的供電系統，目前已將300W渦流微水力發電系統模組運抵部落，後續將進行系統運轉及發電效益測試。

洄瀾共好大學社會責任中心主任林俞君說，透過產官學界合作，開啟部落綠色能源建置計畫，提升當地能源轉型、通訊發展，逐步改善生活品質，未來會持續拓展綠色能源觸角，點亮更多偏鄉燈火，盡力改善部落能源供給。

東華大學師生及技術團隊前往同禮部落進行太陽能板系統建置。（圖由東華大學提供）

14片太陽能板等設備，以流籠運送，經過層層關卡，終於成功運抵海拔一千多公尺高的太魯閣同禮部落。（圖由東華大學提供）

太魯閣族人也參與太陽能板建置，就線路設計、逆變器安裝、系統維運進行專業技術訓練，未來可自主運用。（圖由東華大學提供）

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