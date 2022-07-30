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    首頁　>　花蓮縣

    狂！鬼月百鬼路跑 黑白無常帶小鬼們衝了

    花蓮家扶希望學園孩子扮演黑白無常，手持死神的鐮刀斧頭把小鬼們砍個鮮血直流，後頭還用紙紮鐵鍊綁著一堆小鬼，參加花蓮「百鬼夜行」活動，非常吸睛。（記者花孟璟攝）

    花蓮家扶希望學園孩子扮演黑白無常，手持死神的鐮刀斧頭把小鬼們砍個鮮血直流，後頭還用紙紮鐵鍊綁著一堆小鬼，參加花蓮「百鬼夜行」活動，非常吸睛。（記者花孟璟攝）

    2022/07/30 20:09

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年鬼月準時開跑！第11屆「百鬼夜行、菸樓迷路」之「百鬼路跑」，600多隻鬼鬼怪怪們今天傍晚在已故藝術家鍾國豔打造的巨型「鬼王」作品前出發，跑向花蓮新光兆豐農場，參加百鬼夜行精靈音樂會，遊客還在古井前搶著和「貞子」合照打卡！

    「百鬼夜行、菸樓迷路」今年主題是百鬼路跑，今天下午在縱管處花蓮鳳林遊憩區登場，在已故藝術家鍾國豔特地為百鬼夜行活動打造的超巨大「鬼王」底下，來自各縣市報名的大鬼小鬼紛紛打扮成鬼怪模樣出發路跑，跑約3公里至新光兆豐農場！

    有大哥哥打扮成日本妖怪「河童」，花蓮家扶中心「希望學園」孩子們扮演「黑白無常」，手持巨大死神鐮刀，後頭還用紙紮鐵鍊鍊了一堆「小鬼」，展現屬於鬼節的創意；現場也有古井打卡關卡，女鬼貞子從古井爬出嚇人，吸引大批遊客搶著合照。

    來不及扮鬼也沒關係，現場還有攤位可以幫參加者畫鬼妝，大多數小朋友喜歡可愛造型，尤其是動漫「鬼滅之刃」的禰豆子造型最受女孩歡迎。工作人員說，下午還有媽媽前來化「脖子被刀砍中、鮮血淋漓」裝扮，讓孩子看到不禁大哭，「媽媽不要變鬼啊」，可愛模樣讓大人都笑了。

    主辦的北林三村社區發展協會總幹事李美玲說，百鬼夜行活動是北林社區的特色，每年開鬼門時舉行，希望在疫情時藉由健康的路跑活動，把疾病通通趕走，參加的大鬼小鬼都能「百毒不侵」。

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也來參加但因行程滿檔「來不及裝神弄鬼」，Kolas說，她覺得花蓮各社區擁有多元的文化及景觀，樣貌非常豐富，因此社區自發性創意活動不但展現花蓮特色，也吸引更多遊客。

    花蓮鳳林鎮「百鬼夜行」活動辦出特色！小朋友畫上鬼妝扮鬼，呲牙裂嘴的模樣一點都不嚇人，可愛極了。（記者花孟璟攝）

    花蓮鳳林鎮「百鬼夜行」活動辦出特色！小朋友畫上鬼妝扮鬼，呲牙裂嘴的模樣一點都不嚇人，可愛極了。（記者花孟璟攝）

    遊客在新光兆豐農場的「古井打卡」關卡前，搶著和古井中爬出女鬼貞子合照！（記者花孟璟攝）

    遊客在新光兆豐農場的「古井打卡」關卡前，搶著和古井中爬出女鬼貞子合照！（記者花孟璟攝）

    來不及做鬼造型，也能到現場「百鬼變裝」攤位畫貓女妝，小朋友在額頭畫貓咪、貓抓傷，也是可愛風！（記者花孟璟攝）

    來不及做鬼造型，也能到現場「百鬼變裝」攤位畫貓女妝，小朋友在額頭畫貓咪、貓抓傷，也是可愛風！（記者花孟璟攝）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也到百鬼夜行路跑出發點，與藝術家鍾國豔的鬼王合照，Kolas認為，花蓮擁有多民族多樣文化，將協助社區把自己的特色發揮出來。（記者花孟璟攝）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也到百鬼夜行路跑出發點，與藝術家鍾國豔的鬼王合照，Kolas認為，花蓮擁有多民族多樣文化，將協助社區把自己的特色發揮出來。（記者花孟璟攝）

    藝術家鍾國豔為百鬼夜行活動打造的超巨大「鬼王」裝置藝術，站在下面感覺非常震撼有特色。（記者花孟璟攝）

    藝術家鍾國豔為百鬼夜行活動打造的超巨大「鬼王」裝置藝術，站在下面感覺非常震撼有特色。（記者花孟璟攝）

    藝術家鍾國豔的「鬼王」裝置藝術，骷髏造型鬼王穿著黑色斗篷、張開雙臂迎接前來參加百鬼路跑的遊客！（記者花孟璟攝）

    藝術家鍾國豔的「鬼王」裝置藝術，骷髏造型鬼王穿著黑色斗篷、張開雙臂迎接前來參加百鬼路跑的遊客！（記者花孟璟攝）

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