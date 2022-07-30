花蓮鳳林38歲的兒童樂園 花東基金補助千萬變身共融公園

三十八年前落成的「鳳林鎮第一兒童公園」今天「二度開幕」！爭取花東基金整修的鎮長蕭文龍（左三）說，舊大門上沒有他的落款，因為「這些都是公家的錢」，他只是負責去落實。（記者花孟璟攝）

2022/07/30 16:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1984年落成的花蓮縣鳳林鎮「第一兒童樂園」，因過於老舊被雜草樹木掩蓋，甚至成了治安死角。鎮公所向國發會爭取到花東基金1000萬元補助，將老公園拉皮重建兒童樂園；樂園保留38年前的門口建築及鎮長邵金鳳的落款，藉以感恩「前人種樹」。即將卸任的鳳林鎮長蕭文龍說，他任內不曾在建設上落款留名，認為只要認真有心，就會被鎮民記住。

由於鳳林鎮老年人口超過1/4，新共融公園設計成老人、小孩都能一起同樂的園地，包括老人的體健設施包括單槓、健身器材，也有孩子們喜愛的企鵝造型綜合溜滑梯、鞦韆、攀岩設施及沙坑、洗手洗腳台，也鋪設厚厚的安全墊預防孩子跌倒受傷，四周座椅讓阿公阿嬤、爸媽蹓小孩之餘可休息。

鳳林共融公園早上開幕，包括鎮長蕭文龍、將在年底參選鎮長的代表會主席林建平、副主席許朝輝等都來見證。雖然天氣燠熱，但老公園的特色是大樹很多，不僅吸引孩子們立刻衝去沙坑、盪鞦韆，銀髮族也挑戰起單槓引體向上，還開始臭屁「我年輕時可一次來個幾十下」！

鳳林國小、鳳林國中及吉林國宅旁的「鳳林第一兒童樂園」是1984年前鳳林鎮長邵金鳳任內落成啟用，規劃有小迷宮、溜冰場、溜滑梯、跳石場等，是許多鳳林人的童年回憶，不過多年來因老舊荒廢，一度陰暗又雜草叢生，家長小朋友都不敢走進去，甚至變成治安死角。

鎮長蕭文龍說，他2018年先整理環境讓公園重建天日，去年也申請國發會的花東基金補助1000萬元，鎮公所自籌100萬元，將原本的第一兒童公園重新打造成適合銀髮族、小朋友共融使用的園區。

大門口白色的「鳳林鎮第一兒童公園」牌樓已有38年，這次重新整理兒童樂園特別保留原本的大門，甚至也沒有新的招牌、現任鎮長落款。鎮長蕭文龍說，他從擔任里長到議員、2屆鎮長任內，從來沒有在任何設施上刻自己的名字，因為「這都是公家的經費」，本來建設就是公所該做的責任。

1984年（民國73年）落成的鳳林鎮第一兒童公園，原來的石碑文字都還在，也沒有現任鎮長的落款。（記者花孟璟攝）

鳳林鎮第一兒童樂園「舊瓶裝新酒」，內部的嶄新兒童遊樂設施立刻吸引小朋友玩耍。（記者花孟璟攝）

38歲歷史的鳳林鎮第一兒童樂園重新拉皮，小孩子高高興興地盪鞦韆。（記者花孟璟攝）

銀髮族、小朋友都能用的共融公園，除了小孩子玩的器材，銀髮族也當場練習吊單槓，訓練肌耐力。（記者花孟璟攝）

38年的鳳林鎮第一兒童樂園因為是老公園拉皮，特色是園區內老樹不少，小朋友最愛的沙坑也有遮蔭。（記者花孟璟攝）

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