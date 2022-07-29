花蓮縣府批延審預算「不重視人民福祉」 議長回嘴拿柯文哲比徐榛蔚

國民黨籍花蓮縣議會議長張峻。（記者花孟璟攝）

2022/07/29 14:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府昨天提12億元追加預算到縣議會臨時大會審查，被國民黨籍的議長張峻決議延審，為此縣府昨晚聲明指預算有急迫性，批「議長不重視人民福祉」！議長張峻今回嘴，花蓮這次追加金額如此之高，比去年膨脹5倍，但人家柯文哲為95萬元雙城論壇預算到議會說明，要求徐比照柯很過份嗎？由於徐確診隔離中，因此延到下會期再審！

國民黨花蓮縣議會議長張峻，與縣府歷經礦石稅爭議、指控立委傅崐萁插手國民黨花蓮縣黨部「不提名張峻連任議員」、以及花蓮環科園區污染農地事件狀告縣府瀆職等等風波，至今未息，花蓮縣議會原排定昨在臨時會審查縣府提案24案、共追加預算12億元，最後又鬧出延審風波。

民進黨籍縣議員莊枝財認為，去年也才追加1.4億，今年追加預算金額高達9.7億（扣除中央計畫型補助款及配合款計2.24億元），增加幅度有577％，其中活動預算佔6000多萬元，建設類補助也包括給很多民間社團「建議縣長徐榛蔚到議會說明」，再來審查追加預算。

議長張峻也認為，「今年縣府少了礦石稅」，理應撙節開支，縣府卻還在活動預算大舉追加，質疑「是不是為年底選舉考量」？張峻說，預算內容「徐縣長最清楚」，由於徐確診隔離，張峻當場敲鎚決議「延到下會期再審」。

但縣府昨晚發聲明稿痛批「追加預算中94％有執行時效及急迫性」，不應全盤延後，雖現場有議員要求表決以先審議預算，但是「議長不予回應」，批議長不重視人民福祉、縣府「深感遺憾」！

縣府說明，追加預算中包括災害準備金及防疫整備工作（含防護衣等醫療消耗品、臨時人力、超時加班費、防疫旅館及快篩試劑等），共計2.53億元，另外，議員建議農路等基礎建設1.9億元，其他是行銷農會農特產品及產銷班設備、補助部落祭祀及祭儀及豐年祭、原民文創產業聚落空間、地政資安異地備援中心、新創基地屋頂防水工程等計畫經費，至於「自辦活動經費」部份只佔預算2％，目的是提昇觀光活動及增加鄉親收入。

議長張峻今天則回應，這3年來「徐榛蔚從未出席議會臨時大會」，屢次請徐到議會說明提案、預算都遭拒，批徐榛蔚「參加大大小小活動都挪得出時間」，到議會說明卻抽不出空，縣府官員也有樣學樣藐視議員、選擇「為政治服務」。

張峻說，反觀台北市長柯文哲，為了雙城論壇的95萬元經費，親自前往台北市議會說明，徐榛蔚還有改善空間。張峻強調，他希望徐早日康復「趕快率縣府團隊到議會說清楚」。

花蓮縣長徐榛蔚被縣議會議長張峻指控，有空參加大小活動，卻沒空到議會臨時大會說明預算。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會議長張峻（左）本月率多位議員視察環科園區農地污染案，隔天也狀告縣府瀆職，昨天又發生延審縣府追加預算，縣府與議長隔空互槓。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會議昨決定延審花蓮縣府提出的12億元追加預算，縣府批評議長張峻不重視人民福祉，張峻也反要徐榛蔚多到議會說明政策「學學柯文哲」。（花蓮縣議會提供）

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