熱爆！花蓮舞鶴茶區茶葉曬枯 瑞穗鄉公所提報天災補助

花蓮舞鶴台地茶園遭高溫天氣烤壞，不僅葉子乾枯焦脆，有些植株已被曬死只得補種。（記者花孟璟攝）

2022/07/28 19:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣超過24天沒下雨，蜜香紅茶產地瑞穗舞鶴台地傳出茶樹遭烈日烤乾、葉片焦枯，瑞穗鄉公所提報天然災害救助，今天會同縣府、農糧署及農委會茶葉改良場勘查，初估損害超過2成；不僅如此，文旦、酪梨也發生熱傷害，更有農民將全株柚子套袋防曬。農民說，「現只盼有颱風帶點雨水」，幫忙作物解渴。

花東縱谷7月以來氣溫屢屢創高，23日節氣大暑前後更飆破41度，打破台灣高溫紀錄，台灣今天最高溫39.2度也是在花蓮瑞穗鄉，舞鶴台地上連綿的茶園原本綠油油的葉片及枝條，許多被烈日烤焦，茶葉一捏就碎。

瑞穗鄉長陳進光說，瑞穗鄉茶樹面積約72公頃，目前至少7公頃通報災損，部分田區經會勘判斷後「損害率達2成」，由於後續茶樹還須修剪枯枝，影響茶葉產量，鄉公所已提天然災害現金救助，待中央核定後將通知農民儘速申請。

瑞穗鄉農會今天舉辦蜜香紅茶製茶技術競賽，茶農們提到旱災都有很有感！勇奪製茶技術冠軍的東昇茶行第二代粘坤堯說，家中茶園只有一半有施做噴灌系統，但因缺水仍造成損傷2成，部分茶樹枯死必須補種，也有曬傷情況，影響後續秋、冬茶產量；他也說，連續高溫下製茶程序也得調整，茶菁不能萎凋太久，就怕產生苦澀味！

瑞穗鄉農會總幹事黃聖皇說，舞鶴台地並非農田水利灌區，2020年6月連續發生36度到38度高溫，加上雨量不足，造成茶樹枯萎，今年氣溫又比前年更高！他說，舞鶴7成5茶園栽種大葉烏龍品種，不耐乾旱，當時農水署曾辦理舞鶴灌區擴大，台地西側部分茶園有水用，但東舞鶴因尚無灌溉設備仍缺水，乾旱也比較嚴重。

黃盛皇說，農田水利署預計明天（29日）下午3點在舞鶴社區活動中心舉辦說明會，討論噴灌設施、管線、蓄水池如何因應極端氣候，呼籲舞鶴地區茶農、柚農踴躍參加。

事實上，不只茶葉受損，知名「鶴岡文旦」產地就在瑞穗鄉，連續快1個月高溫晴朗的天氣，果樹葉子缺水、文旦表皮變黃出現曬斑，農民擔心影響賣相差，趕緊替文旦套袋「防曬」，酪梨也有傳出災情，農民一邊忙著載水澆水，一邊殷殷希望老天早日降雨，紓解旱象！

農糧署、花蓮縣府、茶改場等專家到舞鶴勘查農損情況，鄉公所說，已提報茶葉的天然災害救助。（瑞穗鄉公所提供）

瑞穗鄉舞鶴台地的大葉烏龍品種比較不耐旱，碰到連日沒下雨、加上高溫，茶葉整片曬枯、死亡。（記者花孟璟攝）

舞鶴台地只有3分之1茶園施做澆灌系統，水源不足，也因乾旱受災。（記者花孟璟攝）

花蓮7月份都沒下雨，溫度屢創新高，茶葉也被太陽「烤焦」，手一摸葉子就碎，農民也跟著心碎。（記者花孟璟攝）

花蓮有柚農替文旦果樹「全部套袋」，就怕果皮被曬傷後將影響賣相。（記者花孟璟攝）

文旦過去很少套袋，今年太陽實在太大，農民不得不咬牙多花成本套袋。（記者花孟璟攝）

正常文旦應該是綠色果皮，被曬黃、曬到焦的外皮農民也就放棄。（記者花孟璟攝）

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