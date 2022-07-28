花蓮某托嬰中心3月大女嬰死亡 縣府8/4召開委員會調查

縣議員楊華美今早在縣議會臨時會中提出緊急動議，強調「這是花蓮10多年來，托嬰中心造成嬰兒死亡的第一起悲劇」，並質疑社會處未善盡且即時給予家長支援協助。（圖由花蓮縣議會提供）

2022/07/28 14:29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣某私立托嬰中心14日傳出1名3個月大女嬰，疑呼吸中止送醫，因傷重21日拔管死亡，托育員涉犯過失致死罪嫌，已進入司法程序，主管機關縣府社會處預計在8月4日召開委員會調查檢討，目前針對案情內容不便對外說明，是否涉及不當照顧，尚待委員會分析影像等資料後綜合判斷。

花蓮某托嬰中心14日上午傳出1名3個月大女嬰，被發現時已呼吸中止，經送醫搶救多日仍離世。縣議員楊華美今早在縣議會臨時會中提出緊急動議，強調「這是花蓮10多年來，托嬰中心造成嬰兒死亡的第一起揪心悲劇」，並質疑社會處未善盡且即時給予家長資源協助。

楊華美說，事發後，家屬徬徨無助，社會處應在第一時間掌握全部面向，「指引」家屬提供社政、司法、警政等協助，「中央政府有明確規範，但花蓮縣府卻手忙腳亂」，要求應訂定一套托嬰中心面對危機及突發事件處理流程，確實輔導業者也要同步建立，以及納入事件相關各部門提供專業支持，為了預防悲劇再次發生，地方政府責無旁貸。

社會處長陳加富說，花蓮共計4家私立、3家公立托嬰中心，發生事件的托嬰中心在2012年2月合法立案，2018年考核甲等，去年因疫情不能入園故延後辦理評鑑，目前核定60床，可收托2歲以下孩童，滿2歲能持續收托到3歲，人力比1：5，14日事發當天收托55床。

他說，托嬰中心發現女嬰狀況後，立即叫救護車送醫，按規定要在24小時內提出初步報告，並由社會處提報衛福部，業者叫救護車當下雖未同步致電告知縣府，但仍有按標準處理流程通報，符合24小時內提報要件。

陳加富說，縣府上午10點也立即到場處理，將事發當時影像截錄下來，並依規取得前30天影像內容，女嬰送醫後屬醫療階段「搶救生命要緊」，社會處於18日起派1名督導、2名社工，專門陪伴女嬰父母並提供相關訊息協助。

他說，依程序規定，30天內須召開事件調查委員會，配合專家學者時程，已排定8月4日舉行會議，將透過影像等資料，由委員綜合判斷事發原因及相關懲處結論；對於女嬰離世，社會處深感遺憾，將從此事件中檢視原有機制，是否有需修正、補足之處。（15:16更新）

針對花蓮某托嬰中心3月大女嬰死亡，縣府社會處長陳加富表示8月4日將召開委員會調查檢討。（圖由花蓮縣議會提供）

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