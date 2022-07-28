因應中共頻擾東部！漢光演習花防部灘岸反擊 殲敵於水際灘頭

「漢光38號」演習第4天，因應中共近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁侵擾，第二作戰區實施反擊作戰操演。（記者王峻祺攝）

2022/07/28 10:52

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「漢光38號」演習第4天，因應中共近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁侵擾，第二作戰區實施反擊作戰操演，擔任地面打擊部隊的陸軍花東防衛指揮部機步營，前往花蓮北埔海灘向模擬的登陸敵軍發起反擊，經過一番英勇掃蕩，順利殲滅所有登陸之敵於灘頭。

第二作戰區今早模擬共軍在七星潭沿岸登陸，花蓮外海敵船團，集結航向北埔海灘，搶灘登陸後企圖奪佔空軍花蓮、佳山兩基地，作戰區以花防部機步營爲主力，展開激烈反擊。

機步營今天共出動12輛CM-21裝甲人員運輸車、171名官兵，在砲兵火力支援下，實施密集攻擊，對甫上岸的敵軍進行反擊，經過一番激烈交戰、掃蕩後，殲敵於水際灘頭，達成作戰任務。

花防部指出，演練依據當前敵情及敵可能行動，在既有計畫上，透過「實戰化」訓練排定部隊至戰術位置、機動及打擊路線實施演練，模擬實際作戰場景，由空中兵力及作戰區砲兵部隊，對近岸來犯敵軍船團實施火力制壓，演練部隊於接獲反擊命令，即由機步部隊配合砲兵火力發起反擊及反突擊作戰。

花防部機步營擔任反擊部隊，採實兵、實車、實地、不實彈方式實施，針對指揮、戰鬥程序及戰鬥間各種狀況，擬定作戰想定，誘導部隊實施操演，提升整體作戰效能，反擊成功與否，影響國軍戰力保存甚鉅。

因應中共近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁侵擾，第二作戰區今天實施反擊作戰操演。（記者王峻祺攝）

經過一番激烈交戰、掃蕩，第二作戰區殲敵於水際灘頭，達成作戰任務。（記者王峻祺攝）

因應中共近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁侵擾，第二作戰區實施反擊作戰操演，官兵前往花蓮北埔海灘向模擬的登陸敵軍發起反擊。（記者王峻祺攝）

花防部機步營今天共出動171名官兵，在砲兵火力支援下，實施密集攻擊，對甫登陸上岸的敵軍進行反擊演練。（記者王峻祺攝）

第二作戰區今早模擬共軍在七星潭沿岸登陸，花蓮外海敵船團，集結航向北埔海灘，搶灘登陸後企圖奪佔空軍花蓮、佳山兩基地，作戰區以花防部機步營爲主力，展開激烈反擊。（記者王峻祺攝）

經過一番英勇掃蕩，花防部機步營順利殲滅所有登陸之敵於灘頭。（記者王峻祺攝）

第二作戰區實施反擊作戰操演，擔任地面打擊部隊的陸軍花東防衛指揮部機步營，前往花蓮北埔海灘向模擬的登陸敵軍發起反擊。（記者王峻祺攝）

第二作戰區今早模擬共軍在七星潭沿岸登陸，花防部機步營展開激烈反擊。（記者王峻祺攝）

花防部機步營今天配合砲兵火力發起七星潭反擊及反突擊作戰演練。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法