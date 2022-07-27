蕭美琴留給花蓮禮物！ 玉里長良納灌區 農民︰苦旱看到水圳有水揪感動

農委會主委陳吉仲（前排中左）、故鄉在玉里的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前排中右）等，今天在長良視察擴大灌區服務執行進度及成果。（記者花孟璟攝）

2022/07/27 15:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕退輔會所屬的玉里鎮長良農場2010年成立全國面積最大的有機集團栽培區，總面積500公頃，但因在水利灌區之外，駐美代表蕭美琴在花蓮擔任立委時協助爭取1億元並納入灌區，前年啟動改善工程，目前已讓300公頃農地有水用。農委會主委陳吉仲今天也到長良視察改善成果。農民曾國旗說，過去二期稻作農民屢屢發生搶水大戰，今年在南區旱象中「7月還能有水插秧、揪感動」。

玉里連日破紀錄高溫超過40度，部份農地出現缺水，不過往年二期稻作易缺水的玉里長良，今年卻有水插秧！農委會主委陳吉仲今天由花蓮縣長參選人Kolas Yotaka、農田水利署長蔡昇甫等陪同，到長良視察擴大灌區服務成果。水利會出身的玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，過去水利前輩告訴他，到長良「右邊才是水利會灌區」、「左邊的農民可以不用理他們」，這不是笑話，是真實發生的事情，因過去水利會採會員制、有加入會員才有水。

蔡宗翰說，7月已23天沒下雨，因為長良擴大納入灌區後圳路改善，長良才能穩定供水，他特別要感謝駐美代表蕭美琴，她擔任立委時前後要到1億多元經費，對地方幫助很大，也感謝農田水利署花蓮處的落實才有今日成果。

農民曾國旗說，長良有機集團栽培區位於長良圳末端，二期稻作最易缺水，水都先被上游的攔走、下游農民無水用，「他在長良有機區12年了，過去都要等到8月中「才輪得到插秧」，前年啟動工程後，終於在去年開始有出水，今年更在旱災無雨的情況下水圳有水，能在7月正常插秧「揪感動」，加上有機專區的相關補貼，總收入也從每公頃不到10萬元、有水後可增加到20萬元以上。

農委會主委陳吉仲說，感謝駐美代表蕭美琴、以及Kolas在總統府發言人任內的支持協助，以長良有機專區為例，500多公頃專區共規劃1條幹線、4條支線及13條分線，圳路總長18公里、總經費約1億元，目前已改善灌溉圳路10.5公里，受益總面積300公頃、共73戶，後續工程計畫執行中！他說，有水之後農民收入獲得改善「這是最重要的事」；此外，光復、壽豐鄉也都同步進行擴大灌區工程。

花蓮縣長參選人Kolas Yotaka說，她的故鄉在玉里鎮，多年來玉里人對玉里米很驕傲，但這幾年因極端氣候造成缺水，農業碰到新的問題「舊的思維無法解決問題」，氣候變遷對農民的影響巨大，花蓮需要新的思考、需要有彈性、有能力才可解決不斷發生的新的問題，包括水源等，會繼續提供各式資源提供協助。

陳吉仲也說，農田水利會在2020年改制為農田水利署，改制公務機關後「經費若沒有增加，就沒有改制的意義」，因此過去水利會一年改善經費40多億，現在已增到年預算70多億，農水署也針對全國灌區之外30多萬公頃農地進行盤點，其中有16萬公頃是有水源的，農委會目標是「4年內擴大灌區8萬公頃」，目前已完成3.2萬公頃，還有5萬多公頃需要完成。

他認為，農委會「不只有把水做好」，有水之後，有機政策照樣走，有機農民不僅有每公頃3萬元的有機獎勵，有機稻米、大豆、穀物通路也會打通，他舉例，農委會不僅要求學校營養午餐要用在地食材，全國3000多所學校180萬學童也要喝非基改有機豆漿，透過提升需求增加供給，讓辛苦工作的農民收入更好，農民願意從農、農業才能永續發展。

位於長良圳末端的長良農場，在灌區擴大前，灌溉水路因缺水陸化長雜草，農民曾國旗說，今年在圳路改善後已有潺潺流水。（記者花孟璟攝）

玉里今年高溫創全國紀錄、且迄今23天沒下雨，不過往年缺水的長良農民今年卻能正常7月插秧。（記者花孟璟攝）

農委會主委陳吉仲說，農水署在花蓮除了玉里長良之外，壽豐、光復也同步進行改善工程，農水署也盤點全國非灌區土地，希望逐年予以改善。（記者花孟璟攝）

全國面積最大的有機集團栽培區在花蓮玉里長良，總面積500多公頃，2010年成立，但早期灌溉水不足，前年開始啟動灌區改善工程、圳路總長18公里（圖中紅線），目前已改善10.5公里。（記者花孟璟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法