獨家》夏威夷降落發生意外的F-16戰機修復完成 今13：24飛返花蓮基地

在夏威夷檀香山機場發生降落意外，編號6716的F-16A單座戰機，下午1時24分平安飛返空軍花蓮基地。（記者游太郎攝）

2022/07/27 14:03

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍部署在美國空軍路克基地（Luke AFB）的F-16戰機，其中一架編號6716單座戰機6月6日中繼降落夏威夷檀香山時，發生鼻輪故障意外，經過一個多月修復完成，歷經9個多小時飛行、近10次空中加油，今天下午1時24分平安降落空軍花蓮基地，空軍終於鬆了一口氣，近期內檢整後將飛往漢翔公司，進行提升為F-16V的相關作業。

6716單座F-16A戰機，今年6月6日下午和其他10架戰機，預計飛返國內進行升級為F-16AM（F-16V）工程，中途降落夏威夷檀香山時，發生鼻輪故障無法放下意外，最後以尾鉤拉住攔截鋼索，成功在跑道煞停，機鼻受損但人員無恙，10架戰機另分批6架及4架先行飛返國內。

這架受損的F-16A型戰機，經過美方協助在夏威夷就地修復，今天美東時間26日早上10時（台北時間清晨4時）自檀香山起飛，經近十次空中加油後，在接近我國防空識別區後，美方加油機調轉飛離，由空軍花蓮基地派出2架已完成性能提升編號6830、6811的F-16V雙座戰機，一前一後負責接應及護航，下午1時24分平安飛返花蓮基地。

空軍官員指出，我國從1997年F-16交機時，返台的飛運模式就是從美國本土出發，第一站就是夏威夷，當時中途站是同屬歐胡島上的希肯（Hickam）空軍基地，然後再經關島，空中加油後飛返嘉義基地交機。

空軍基於訓練需求，十餘架F-16戰機於美國路克基地駐防，作為飛行員訓練用途，空軍委由洛克希德馬公司及漢翔公司執行「鳳展計畫」後，逐批升級F-16 A/B block20戰機為「F-16V」戰機，預計明年全數完成，駐防於美國的戰機也分批返台改裝。

根據空軍記錄，F-16A/B在民國86年從美國飛回台灣時，空中加油共19次、平均一小時加一次油，油量保持在安全範圍內。當時分為三段航程，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。

負責接應及護航的F-16V編號6811雙座戰機。（記者游太郎攝）

負責接應及護航的F-16V編號6830雙座戰機。（記者游太郎攝）

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