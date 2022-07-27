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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮佐倉步道成群獼猴 林務局籲民眾勿餵食

    花蓮佐倉步道近年野生獼猴大增，有部分民眾見狀主動餵食，造成獼猴親人，林務局呼籲勿再餵食野生動物，避免影響生態及衍生日後人猴衝突風險。（圖由花蓮林管處提供）

    花蓮佐倉步道近年野生獼猴大增，有部分民眾見狀主動餵食，造成獼猴親人，林務局呼籲勿再餵食野生動物，避免影響生態及衍生日後人猴衝突風險。（圖由花蓮林管處提供）

    2022/07/27 11:05

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市佐倉步道沿線動植物生態豐富，深受民眾休憩喜愛，每月平均遊客量近3000人，近年野生獼猴大增，有部分民眾見狀主動餵食，造成獼猴侵人，雖尚未出現攻擊行為，但林務局花蓮林區管理處急切呼籲民眾勿再餵食野生動物，避免影響生態及衍生日後人猴衝突風險。

    佐倉步道全長3.95公里，早期為台泥礦場，2000年經林管處整建為步道，因鄰近市區、動植物生態豐富，登頂後還可遠眺市景及太平洋等特點，每天都有山友行走，加上時不時現蹤的猴群身影，成為健行過程一大驚喜。

    不過花蓮林管處近日發現，有部分民眾在佐倉步道館周遭餵食獼猴，呼籲遊客「看到猴群還是遠離、別餵食，小心至上」，餵食野生動物不僅會造成環境污染、動物喪失野外覓食能力及影響健康，還可能因過度與人接觸而產生人猴衝突，也恐因接觸獼猴而感染疱疹B病毒及猴痘。

    花蓮林管處表示，佐倉步道及一旁的撒固兒步道，均位處花蓮郊區，平日吸引眾多民眾親近山林，暑期人潮更是絡繹不絕，歡迎大家前往遠眺、賞瀑及感受森林之美，但也請愛護環境，尊重當地生態資源循環，不帶走一片落葉，也別留下任何垃圾，更勿餵食野生動物，一起守護自然生態。

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