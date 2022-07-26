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    花蓮萬安演習7/28登場 地點包括合歡山區

    花蓮萬安演習28日登場，演習地點包括太魯閣合歡山區等地，警方提前向遊客宣導。（圖由警方提供）

    花蓮萬安演習28日登場，演習地點包括太魯閣合歡山區等地，警方提前向遊客宣導。（圖由警方提供）

    2022/07/26 15:33

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣萬安45號演習將在28日下午1點半至2點展開，演習地點涵蓋海拔3150公尺高合歡山區，新城警分局今天派員至天祥等地宣導，呼籲遊客錯開演習時段在外遊覽，避免遭警制止或耽誤旅程，影響國旅出遊興致。

    在交通部觀光局「悠遊國旅」補助加持下，花蓮暑期湧入大批遊客，太魯閣國家公園各景點滿是人潮，由於「萬安45號」演習東部地區，將在28日下午1點半起實施半小時演練，新城警方提前至各管制地段宣導，包括天祥及合歡山區。

    新城警分局長林育旺說，天祥地區遊客增加，員警利用人潮聚集機會，前往轄區風景區及停車場等人潮密集處，宣導萬安演習注意事項，請遊客務必錯開演習時段在外遊覽，可待在旅店或自行覓地躲藏，以免被警方管制禁行，因而發生耽誤旅程等紛爭，警方也已逐一拜訪轄區店家、飯店，警民合作宣導「演習視同作戰」觀念。

    他說，演習當日正常上班、上課，屆時請民眾、師生無須慌張，只須遵守防空避難規定及配合警方、民防人員指揮即可，若違反警方、憲兵及民防人員指揮實施疏散及燈火、音響管制，不聽從勸導者，將依民防法第21條、第25條1項2款規定，可處新台幣3萬元至15萬元罰金。

    花蓮萬安演習地點包括太魯閣天祥及合歡山區，新城警方前往各景點向遊客宣導演習注意事項。 （圖由警方提供）

    花蓮萬安演習地點包括太魯閣天祥及合歡山區，新城警方前往各景點向遊客宣導演習注意事項。 （圖由警方提供）

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