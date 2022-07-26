花蓮95歲老翁開車去加油 橫越台9線遭撞翻車送醫

台九線222.9公里處加油站前，南下車道上的綠色轎車吳姓駕駛，突然因老翁開車穿越路口撞上，老翁車輛側翻，幸好送醫沒有生命危險。（警方提供）

2022/07/26 13:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮95歲老翁今早開車要去加油站，橫越30米寬的台九線222.9公里處路口時，被南下轎車猛撞轎車右側，造成老翁當場翻車、車子變形門打不開，幸好老翁及另一駕駛2人送醫後，沒有生命危險。警方初步了解，雙方都有合格駕照，當時曾姓老翁直接從巷道路口直接穿越30米路的台九線，造成南下車輛吳姓男子煞車不及車禍，事故原因仍待鑑定。

事故發生在今早上7點半，有熱心民眾打110報案，在台九線222.9公里處有人撞車，車內有一名老翁受困，消防局派救護車、器材車趕往現場，老翁駕駛的灰色小轎車右側前後車門、版金嚴重凹陷，消防人員將車窗擊破後救出老翁，也將另一輛轎車吳姓車主車頭左側也撞毀，2人都有頭、胸部多處擦挫傷，幸虧送台北榮總鳳林分院急救後，已無大礙。

警方初步調查，95歲老翁有合格駕照，不過老翁從台九線北上車車道側的閃紅燈路口、要直接橫越30米路的台九線去對面加油站加油，當時從北往南的吳姓駕駛因綠燈直行，疑似老翁開車切進車道造成反應不及撞上，2人都有駕照、沒有酒駕，事故原因將送車禍事故鑑定以釐清肇事責任。

95歲翁駕駛的灰色小車側翻在台九線222.9公里南下這處加油站前，與綠色轎車吳姓駕駛雙雙送醫，幸虧沒有生命危險。（警方提供）

台九線222.9公里處加油站前撞到95歲老翁，吳姓男子駕駛的綠色轎車車頭左側也嚴重損毀。（警方提供）

95歲老翁開車從閃紅燈路口要直接橫越台九線，遭綠燈的轎車撞翻，車體右側車門完全打不開。（警方提供）

95歲老翁胸部身體多處擦傷挫傷，被救出後，由救護車送台北榮總鳳林分院急救。（擷取自消防局行車記錄器）

95歲老翁翻車後，消防局破壞車體及擋風玻璃才救出送醫。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法