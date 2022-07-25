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    首頁　>　花蓮縣

    供偏鄉學子與外界聯繫 Kolas：要讓網路成為上學第2條路

    Kolas（中）上週在花蓮和孩子一起欣賞兒童劇，今天晚間於臉書有感而發寫道「要讓網路成為上學的第二條路，成為學生吸取新知並與外界聯繫的入口。」 （圖取自Kolas臉書）

    Kolas（中）上週在花蓮和孩子一起欣賞兒童劇，今天晚間於臉書有感而發寫道「要讓網路成為上學的第二條路，成為學生吸取新知並與外界聯繫的入口。」 （圖取自Kolas臉書）

    2022/07/25 22:11

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka上週四到萬榮鄉陪伴孩子觀看紙風車劇團兒童劇，全程從頭坐到尾，並隨著劇情起伏和孩童一起歡笑，獨特的互動體驗令她留下深刻印象，並在今天晚間於臉書有感而發寫道：「要讓網路成為上學的第二條路，成為學生吸取新知並與外界聯繫的入口。」

    駐美代表蕭美琴在花蓮區域立委任內時，多次促成紙風車劇團到花蓮演出，延續蕭美琴的愛心，今年紙風車劇團受「點燃生命之火」方案贊助持續前進偏鄉演出，Kolas出席首場表演，與學子及家長一同歡笑，並盼「這樣的演出能成為花蓮孩子的日常。」

    事隔多日，Kolas今晚在臉書上寫道「上週與孩子們一同欣賞 紙風車劇團 的『蕃薯森林奇遇記』演出，獨特的互動體驗令人留下深刻印象，孩子們跟著也動起來，一起感受愉快的一晚。」

    她提及，「教育資源的巨大城鄉差距」，一直是花蓮鐵的事實。教科書、簿本、午餐「免費」，本來就是政府針對偏鄉孩子應盡的基本義務，不是「德政」，更不足掛齒。

    Kolas認為，此次因疫情而生的線上教學，更凸顯偏遠地區需要堅實的寬頻、網路基礎建設。她要讓網路成為上學的第2條路，建構5G、AR、VR等設施，成為學生吸取新知並與外界聯繫的入口。

    Kolas表示，全縣的國中小學生人數在過去十幾年間減少數千人，少子化已成為不可逆的趨勢，她要把花蓮的每一所學校，都成為「山海學校」，讓我們的孩子成為貴族。有了新一代的軟硬體建設，就能進一步發展多元課程、族語、文化特色、訓用合一、運動科學醫學教育。

    Kolas也期許，未來我們的老師，不會再想著離開；我們的孩子，會有花蓮獨一無二的氣質。

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（中），上週四到萬榮鄉陪伴孩子觀看紙風車劇團兒童劇，全程從頭坐到尾，並隨著劇情起伏和孩童一起歡笑，獨特的互動體驗令她留下深刻印象。（圖取自Kolas臉書）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（中），上週四到萬榮鄉陪伴孩子觀看紙風車劇團兒童劇，全程從頭坐到尾，並隨著劇情起伏和孩童一起歡笑，獨特的互動體驗令她留下深刻印象。（圖取自Kolas臉書）

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