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    漢光開打！ 05:30全台戰機升空警戒、疏散 全面保存戰力

    空軍花蓮基地F-16V戰機清晨緊急升空，全力捍衛東部空域安全（記者游太郎攝）

    空軍花蓮基地F-16V戰機清晨緊急升空，全力捍衛東部空域安全（記者游太郎攝）

    2022/07/25 09:21

    〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光38號」實兵演習今天登場，首日演練各軍種「戰力保存」，模擬中國對我發動攻擊，空軍花蓮基地的F-16V戰機清晨五時卅分即分批緊急升空，全力悍衛東部空域，並掩護包括新竹基地的幻象戰機等平安轉場佳山基地，保存空軍戰力、整補後待命反擊。

    「漢光38號」演習25日至29日連續5天登場，國軍今年針對「戰力保存、整體防空」、「聯合截擊」、「聯合國土防衛」等要項進行操演，衡山指揮所今天清晨下達命令，全台三軍部隊全面疏散、警戒，部分部署在西部的戰機轉場飛往東部佳山、志航等基地，各部隊並演練遭敵機、飛彈襲擊時的各項防衛作為。

    清晨5時30分，空軍花蓮基地F-16V戰機分成4批、10架次起飛，全面警戒包括東北部及東部空域，掩護來自新竹4批、8架次幻象戰機轉場佳山基地，其中一架幻象戰機掛載暱稱「法國麵包」的電戰莢艙，針對可能面對敵機時實施電戰應變作為，8架戰機落地後立即在地勤人員引導下，迅速進入洞庫內進行整補作業，待命升空反擊。

    幻象戰機掛載平日甚少出現的ASTAC電子情報偵蒐莢艙，長4.1公尺、重400公斤，長條形的外表被暱稱為「法國麵包」，多次在漢光演習中擔任電偵任務，作戰時可以偵察特定區域內敵機或防空雷達的電子參數，還可支援電子戰，協助標定敵方的防空系統（包括雷達及防空飛彈陣地），偵蒐距離可達80公里，可針對中國沿海的防空陣地及敵機實施雷達參數蒐集，協助機隊構建空中安全走廊。

    空軍花蓮基地除了緊急升空確保東部空優外，也模擬基地受到中國飛彈攻擊，未升空的F-16V戰機透過連絡道，緊急駛入佳山基地洞庫內保存戰力及整補，從公路涵洞上方經過時，震耳欲聾引擎聲，引起騎車經過的青少年們驚呼連連，大喊「漢光演習開始囉！」，顯見全民國防已收到初步成效。

    幻象戰機機腹掛載ASTAC電子情報偵蒐莢艙，協助機隊轉進時構建空中安全走廊。（記者游太郎攝）

    幻象戰機機腹掛載ASTAC電子情報偵蒐莢艙，協助機隊轉進時構建空中安全走廊。（記者游太郎攝）

    空軍花蓮基地F-16V戰機經連絡道駛入佳山基地洞庫，經過公路上方時的場景。（記者游太郎攝）

    空軍花蓮基地F-16V戰機經連絡道駛入佳山基地洞庫，經過公路上方時的場景。（記者游太郎攝）

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