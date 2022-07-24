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    首頁　>　花蓮縣

    賞鯨始祖「海鯨號」浴火重生 重新啟航海豚熱情迎接

    今年1月中旬遭祝融的花蓮賞鯨船「海鯨號」經業者翻修，終於重新起航。（花蓮豐濱鄉公所提供）

    今年1月中旬遭祝融的花蓮賞鯨船「海鯨號」經業者翻修，終於重新起航。（花蓮豐濱鄉公所提供）

    2022/07/24 17:43

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉石梯坪漁港賞鯨船「海鯨號」，是全台首艘賞鯨船，今年1月中旬遭祝融，業者歷經半年翻修，今早重新啟航象徵「海鯨號回來了」，船長林國正還交棒兒子林俊潔接手掌舵，傳承意味濃厚，出海後更有海龜及成群花紋海豚躍身擊浪熱情迎接，共同見證海鯨號的重生。

    花蓮石梯港是台灣賞鯨發源地，1997年全台首艘賞鯨船「海鯨號」從石梯港出海，開啟賞鯨業逾20年盛況，今年1月17日清晨卻因不明原因遭火炬，所幸並無人員傷亡。

    一代船長林國正不忍賞鯨始祖「海鯨號」付之一炬，斥資千萬重新翻修，今早正式對外亮相。他說，這次啟航儀式不但要告訴大家「海鯨號回來了」，還將船長一職正式交棒給大兒子林俊潔，並邀曾經幫助過他們的人登船，重啟賞鯨新篇章。

    海鯨號啟航出港後不久，就有海龜在海裡游動，被眾人視為是「好兆頭」，二代船長林俊潔及解說員相繼講解石梯賞鯨歷史，行駛到外海後，一點鐘方向就迎來成群花紋海豚，分批在海中競技，躍身擊浪猶如再向賞鯨船道賀，遊客也紛紛拿起手機紀錄下鯨豚身影。

    受邀出海的豐濱鄉長江莉婷說，石梯坪漁港是賞鯨起源地，當初海鯨號被燒毀，眾人萬般不捨，也鼓勵船長東山再起，如今重新啟航是好的開始，期望大家都能憑這股毅力一起為豐濱的觀光及產業努力，帶動人潮深入體驗豐濱山海文化。

    她說，海鯨號目前除能賞鯨，還有夜釣、泛舟、船釣等多項活動，民眾均可至官網查詢及線上訂位，一起搭乘賞鯨船捕捉鯨豚身影，並透過友善賞鯨方式，認識海洋環境教育。

    全台首艘賞鯨船海鯨號遭祝融後修復重新啟航，吸引遊客搭乘出海賞鯨。（豐濱鄉公所提供）

    全台首艘賞鯨船海鯨號遭祝融後修復重新啟航，吸引遊客搭乘出海賞鯨。（豐濱鄉公所提供）

    海鯨號浴火重生重新啟航，花紋海豚熱情迎接。（豐濱鄉公所提供）

    海鯨號浴火重生重新啟航，花紋海豚熱情迎接。（豐濱鄉公所提供）

    成群花紋海豚躍身擊浪熱情迎接，共同見證海鯨號重生。（豐濱鄉公所提供）

    成群花紋海豚躍身擊浪熱情迎接，共同見證海鯨號重生。（豐濱鄉公所提供）

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