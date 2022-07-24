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    Kolas參加花蓮港口部落豐年祭 族人熱情打氣

    Kolas受邀參加花蓮豐濱鄉港口部落豐年祭，族人熱情款待，為她加油打氣。（圖由Kolas Yotaka競選團隊提供）

    Kolas受邀參加花蓮豐濱鄉港口部落豐年祭，族人熱情款待，為她加油打氣。（圖由Kolas Yotaka競選團隊提供）

    2022/07/24 08:41

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka自上週宣布選戰起跑後，不到一週時間多次下鄉勤跑基層，陸續出席萬榮鄉、玉里鎮等多場活動，並在故鄉哈拉灣部落入口處，立起全縣首面穿族服看板，昨晚還受邀參加豐濱鄉港口部落豐年祭，族人熱情款待，為她加油打氣。

    Kolas在23日晚間前往豐濱鄉，參加阿美族港口部落ilisin（年祭），一進會場就被許多族人認出，現場加油聲不斷，還被熱情族人牽起手一起圍舞，讓她備感溫暖。Kolas說，港口部落豐年祭是海岸阿美族代表性祭典之一，受邀出席祭典深感榮幸。

    Kolas說，港口部落在秀姑巒溪出海口，是台灣東海岸阿美族文化的重要發祥地之一，部落豐年祭至今仍保留嚴謹的年齡階級制度及「海祭」、「ilisin」等傳統樂舞。

    她說，「ilisin」一般不對外開放，每年7月下旬舉行，各地族人都會盡量趕回家鄉參加，是相當重要的祭典，主要慶祝水稻豐收，也以此跨越新年，在阿美族曆法中，豐年祭就是過新年，歡度新的一年到來，具有重要意義。

    Kolas強調，原住民族占花蓮人口的三成，身為阿美族人，了解尊重多元文化的重要，花蓮未來不是只要把原民文化當成很浮面的觀光條件，而是要讓原民文化真正結合在地政策，帶出花蓮更為深度的產業發展路線。

    她說，對花蓮未來的文化政策，有很多想法，將有效把原住民族文化諸多美好元素及特色，導入花蓮各項政策，使全台灣、甚至全世界的朋友，都能更深入了解花蓮，而不只是把祭典當成觀光噱頭，會努力讓花蓮各產業不斷升級。

    花蓮縣原住民族聯合豐年節連續3天在縣立體育場旁德興大草坪舉行，爭取連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，首日身體不適無法出席，昨天下午快篩陽性確診後，已取消所有行程居家隔離，透過臉書直播線上參與。

    Kolas前往花蓮豐濱鄉參加阿美族港口部落ilisin（年祭），一進會場就被許多族人認出，現場加油聲不斷，還被熱情族人牽起手一起圍舞，讓她備感溫暖。（圖由Kolas Yotaka競選團隊提供）

    Kolas前往花蓮豐濱鄉參加阿美族港口部落ilisin（年祭），一進會場就被許多族人認出，現場加油聲不斷，還被熱情族人牽起手一起圍舞，讓她備感溫暖。（圖由Kolas Yotaka競選團隊提供）

    Kolas一到豐年祭會場，就被族人熱情招呼，要她加油榮耀花蓮。（圖由Kolas Yotaka競選團隊提供）

    Kolas一到豐年祭會場，就被族人熱情招呼，要她加油榮耀花蓮。（圖由Kolas Yotaka競選團隊提供）

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