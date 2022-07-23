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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮縣長徐榛蔚今午確診 無法參加聯合豐年節

    徐榛蔚今天下午4點半在臉書貼出自己「快篩2條線」照片，下午3點多經醫師診斷確診。（截圖臉書）

    徐榛蔚今天下午4點半在臉書貼出自己「快篩2條線」照片，下午3點多經醫師診斷確診。（截圖臉書）

    2022/07/23 17:46

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕「唉呀！確診啦」花蓮縣長徐榛蔚今天下午在臉書貼文宣佈自己確診「今日再次快篩，出現兩條線了」，徐榛蔚貼文說，會依防疫規定在家隔離，雖確診身體不舒服，也不忘邀請民眾記得參加花蓮原住民聯合豐年節「花蓮溪之夜」。

    徐榛蔚今天下午4點半左右，貼出自己「快篩試劑兩條線」的照片，試劑上面標記23日下午3點10分，顯示為下午3點多經醫師診斷後確診。她在貼文特別請「親愛的家人們請放心」，她會在家進行隔離，等隔離期滿，榛蔚就會再和大家相見了！她說，今晚是花蓮溪之夜，榛蔚邀請大家可以到花蓮原住民族聯合豐年節活動會場「憶起相聚Kalingko（花蓮）」，無法親臨會場「就和榛蔚一起透過電視和網路，在線上一起相會」。Kalingko吧！

    據指出，徐榛蔚昨天公開行程仍滿檔，包括縣府「教育希望工程」記者會、表揚即將代表台灣參加世界少年、世界青少年及亞青跆拳道錦標賽的花蓮縣國手林冠宇、任緯華、張詠盛，並接見獲得2022總統教育獎的化仁國中學生黃安。

    惟徐榛蔚因出現打噴嚏、咳嗽等症狀，昨天她不放心，有先行做居家快篩，不過快篩結果為陰性，然因擔心可能染疫，昨天下午4點半以後的行程全部取消，昨晚花蓮原住民聯合豐年節開幕，由老公立委傅崐萁上場代打。

    今天包括縣議員徐子芳成立競選總部、縣府舉辦的勞工相關活動也都不見縣長身影，徐今天約中午左右第2次驗居家快篩「出現兩條線」確診，今天下午也在臉書貼文宣佈，包括雲林縣長張麗善及關心民眾都留言，祝她早日康復。

    花蓮縣長徐榛蔚昨天下午4點半以後行程都取消，昨晚開幕的花蓮原住民聯合豐年節則由老公傅崐萁代打上場。（花蓮縣府提供）

    花蓮縣長徐榛蔚昨天下午4點半以後行程都取消，昨晚開幕的花蓮原住民聯合豐年節則由老公傅崐萁代打上場。（花蓮縣府提供）

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