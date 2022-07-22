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    首頁　>　花蓮縣

    穿阿美族服競選看板立家鄉 Kolas訪部落：熱情超乎預期

    Kolas今天在故鄉哈拉灣部落立起第一面穿阿美族服的競選看板，上頭特別標注自己是「O wawa nu Pangcah（阿美族的孩子）」，獲得族人認同。（Kolas競選總部提供）

    Kolas今天在故鄉哈拉灣部落立起第一面穿阿美族服的競選看板，上頭特別標注自己是「O wawa nu Pangcah（阿美族的孩子）」，獲得族人認同。（Kolas競選總部提供）

    2022/07/22 22:20

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka在故鄉玉里鎮哈拉灣部落入口，立起第一面「穿族服」的競選看板，她說，看板上阿美語意思是「我是阿美族的孩子」，也象徵自己從部落出發。接下來會到各部落豐年祭了解族人需要。外界好奇，Kolas之後在豐年祭遇上徐榛蔚時，雙方如何互動？她大器回應，「我與徐榛蔚都是為傳承文化努力」，沒有誰強碰誰的問題。

    Kolas是玉里鎮哈拉灣（樂合）部落的女兒，她擔任行政院發言人期間，多以套裝形象示人，首次以身穿阿美族族服形象照片在自家部落入口立競選看板，主題「榮耀花蓮」，下方則有族語O wawa nu Pangcah（阿美族的孩子）。Kolas笑說，部落許多人七嘴八舌給她許多建議，帽子怎麼戴、衣服如何穿，她的參選成為大家共同話題。

    Kolas直言，宣布參選之後幾天，跑了東海岸的豐濱、玉里的部落，發現族人認得她、會主動為她加油，「那是一個認同」，族人的熱情超乎她的預期，令她感覺溫暖，「希望這樣的溫度和聲量可以繼續下去」。

    原鄉是傅崐萁、徐榛蔚鐵票區，徐榛蔚4年前參選時，原鄉得票率高達8、9成，自己也刻意營造部落親和力，勤跑部落祭典活動場合、手牽手跳舞，到阿美族部落都自稱名字是「Misosilu Panai」，分別是日語「味噌」、阿美語「稻穗」的意思。民進黨特別找Kolas來選，外界也認為有藉她原住民身分打破藍營鐵票區的企圖。

    花蓮7月下旬起到9月初，是阿美族部落從南往北陸續舉辦豐年祭（Ilisin）的時節，Kolas說，其實很多部落鄉親都不曉得，縣府補助豐年祭等歲時祭儀的經費都是來自中央原民會預算，她認為，不管中央或地方「沒有誰可把對方的努力拋在腦後」，雙方要一起合作執行預算、也沒有誰搶誰功勞、誰收割誰的問題。她認為，Ilisin是部落的大事，自己也會全力以赴來參加，如在豐年祭與徐縣長見面也是自然而然的事，「我想我們都共同為傳承文化努力」，這是很好的事情。

    Kolas Yotaka受訪時大方回應，如在豐年祭場合遇到徐榛蔚也會自然、良性地互動。（記者花孟璟攝）

    Kolas Yotaka受訪時大方回應，如在豐年祭場合遇到徐榛蔚也會自然、良性地互動。（記者花孟璟攝）

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