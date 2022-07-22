秧苗熱到枯了！玉里高溫+20多天沒下雨 農水署啟動分區輪灌

玉里鎮連日破40度高溫，水稻田已幾乎乾涸，秧苗葉子也已出現枯萎。（農民周律任提供；本報合成）

2022/07/22 19:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮南區卓溪鄉、玉里鎮今天飆到41.4度，「高溫再度破紀錄」，由於長達20多天沒有下雨，秀姑巒溪東側不少剛插秧水田都乾了，高溫加上濕度低於60％，造成秧苗葉子枯萎。農田水利署說，目前南區玉里、富里已啟動分區輪灌，設法抽溪水、調用民間水井抽水灌溉。

花蓮玉里鎮、卓溪鄉已連續2天高溫超過40度，今天最高溫前3名仍被花蓮卓溪鄉、玉里鎮包辦，最高溫在花蓮卓溪鄉，卓溪圖書館的自動氣象測站今天下午2點20分創下高溫41.4度紀錄、玉里鎮樂合國小測站則在下午1點20分測得41度，卓溪鄉清水林道、瑞穗鄉舞鶴及富源也都逼近40度！

自6月底過後，已經20多天沒下雨，花蓮玉里鎮、富里鄉位於秀姑巒溪以東的區域已有旱象，本週連續高溫、加上二期稻作插秧期需水量大，農民叫苦「田水都乾了」，也有秧苗因高溫炎熱受損，農民大嘆「秧苗都熱到枯了」。

玉里鎮公所農業課長葉佳棋說，插秧後初期的水田，至少要維持3公分左右的水深，否則稻田表層在烈日直射下，溫度不斷上升會造成秧苗熱傷害，輕則水稻分蘗數減少、影響產量，嚴重時致秧苗枯萎、缺株、生長勢衰弱，目前缺水區域主要在舊田到春日一帶的農田。

農田水利署花蓮管理處受訪說，玉里灌區面積約3000多公頃、富里灌區為2000多公頃，包括玉里鎮的太平渠、富里鄉的縣界圳、秋林圳目前都是缺水，以富里鄉缺水4成較為嚴重，上週水圳進水量還有達到需水量的的8成，本週因持續無雨只剩6成；玉里鎮太平渠也從8成降到7成。

農水署指出，由於進水量減少，造成水圳末端水量不足，本月已啟動輪灌，以怪手在取水口加強欄水、啟動抽水機、徵用民間抽水井，同時調整上游及下游各水圳水門的出水量。

以太平渠為例，上游從玉里大橋進水口到源城一帶為白天供水、夜間關閉水門，將水流引到下游的舊田至高寮、春日一帶；此外，富里鄉縣界圳進水口因位於秀姑巒溪上游，進水口水量細小，已出動抽水機抽取溪水，希望增加水量讓農民灌溉，至於是否宣佈停灌補償，估計還須觀察半個月。

玉里鎮連日破40度高溫，秧苗葉子已出現枯萎。（農民周律任提供）

玉里鎮稻田靠近海岸山脈的河東地區，剛插秧沒多久的水田本應維持至少3公分的水深，現在已經都乾了。（玉里鎮公所提供）

玉里鎮河東地區的水稻田已幾乎乾涸，再不下雨恐怕損失慘重。（玉里農民周律任提供）

海岸山脈西側剛插秧務不久的水田，秧苗葉子出現枯萎，農民趁傍晚溫度下降出來巡田水，看到秧苗受損都很頭疼。（農民周律任提供）

雖然田水不夠高，但時間已是7月下旬「再不插秧就太晚了」，農民只好硬著頭皮作業。（玉里鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法