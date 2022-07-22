台鐵太魯閣事故罹難者家屬持洋桔梗出庭 檢方怒斥李義祥「擺爛」

花蓮地方法院針對台鐵0402太魯閣號事故案，今日進行最後一次辯論庭，家屬手持洋桔梗穿黑衣到場。（記者王錦義攝）

2022/07/22 17:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地方法院針對台鐵0402太魯閣號事故案，今日進行最後一次辯論庭，家屬手持象徵「永恆的愛與思念」的洋桔梗穿黑衣到場，並播放罹難者生前相片請求法院從重量刑；而檢方痛批李義祥擺爛，一副：「我就爛」的不負責態度，話講得最順的一次是要求交保的那一天，李義祥當庭雖三度說：「對不起」，但仍否認有肇事逃逸的責任。

罹難者家屬透過律師當庭播放49名死者照片，透過照片陳述家屬心中想說的話，希望能透過最後一次審理程序庭講說家屬心中的遺憾與悲痛，更希望相關單位能深刻檢討，別讓任何一位民眾再度搭上死亡列車。

罹難者家屬委任律師陳孟秀說，本月針對工地監造及台鐵4名監管人員的庭訊，都異口同聲否認犯罪，極力撇清相關罪責，似乎在這場重大意外都沒人該負責，看在家屬眼裏備感痛心；主嫌李義祥承認犯有過失致死責任，但他事故後毫無作為，應朝向不作為之故意殺人罪方向審理。

去年4月2日台鐵408次太魯閣號列車出軌意外，造成49人死亡、200多人輕重傷，涉嫌肇事包商李義祥、外籍移工華文好及台鐵主辦工程司潘堂益、中棪工程顧問郭國振、聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財等6人遭檢方起訴。

花蓮地院今天續開審理庭，審理李義祥、華文好二人過失致死、肇事逃逸等部分，兩人都透過律師進行答辯。檢方認為被告二人都已經在工程界工作多年，具有相當的智識跟經驗，希望變更起訴罪名為未必故意的殺人罪。

檢方認為，被告二人都了解2.4噸的吊帶不可能拉動7噸的車子，但仍這樣做，還把吊帶綁在鉤子朝下的鉤子上，拉車的時候也沒有在旁邊注意；另外，李義祥在事發後就離開現場去叫工人離開，長達7分鐘都沒有打給119、110報案，很明顯就是想要逃避肇事責任。

不過華文好的辯護律師認為，吊帶承重2.4噸是在完全把卡車吊起來的承重限制，但此案是在拉動車子，不需要承受到7噸的重量，吊帶並沒有斷裂而是脫落，但華文好並沒有能判斷吊帶會脫落的相關智識跟能力。

花蓮地方法院針對台鐵0402太魯閣號事故案，今日進行最後一次辯論庭。（記者王錦義攝）

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