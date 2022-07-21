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    獨自赴花蓮黃金峽谷溯溪失聯 警消出動4梯次持續搜索

    29歲台東男子獨自赴花蓮黃金峽谷溯溪失聯，警消出動4梯次持續搜索。（圖由花蓮縣消防局提供）

    29歲台東男子獨自赴花蓮黃金峽谷溯溪失聯，警消出動4梯次持續搜索。（圖由花蓮縣消防局提供）

    2022/07/21 16:13

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自台東成功的29歲王姓男子，19日向家人告知將獨自至花蓮秀林鄉三棧南溪支流中的黃金峽谷溯溪，原訂20日返回花蓮市區，但因未歸且失聯，姊姊急忙報案協尋，警消獲報後，今天共出動4梯次、17人沿線搜索，目前仍未尋獲。

    花蓮縣消防局表示，今天上午5點起，已陸續派遣4梯次、17人沿著支流搜尋，截至目前尚未尋獲，由於搜救過程遇到2名溯溪團教練，表示19日曾在距離入口約3小時路程處，遇到正在回程的王男，將縮小範圍集中搜索。

    家屬昨日也從台東成功趕到黃金峽谷入口處尋人，下午5點發現王男的銀灰色車輛停靠在三棧南溪停車場，但卻不見人影並連繫不上，相當著急。

    另外，昨天下午消防局也接獲馬比衫山難，來自新北的28歲女山友，獨自攀爬馬比衫山，在返回南湖圈谷山屋途中摔落，因腰椎受傷無法行動，空勤總隊今早出動直升機搭乘6名救難人員於南湖上圈谷下放，上午順利接觸山友後，予以處置固定並吊掛成功後送醫院治療。

    花蓮縣消防局獲報，來自新北的28歲女山友，獨自攀爬馬比衫山，在返回南湖圈谷山屋途中摔落，因腰椎受傷無法行動，空勤總隊今早出動直升機搭乘6名救難人員於南湖上圈谷下放，上午順利接觸山友後，予以處置固定並吊掛成功後送醫院治療。 （圖由花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣消防局獲報，來自新北的28歲女山友，獨自攀爬馬比衫山，在返回南湖圈谷山屋途中摔落，因腰椎受傷無法行動，空勤總隊今早出動直升機搭乘6名救難人員於南湖上圈谷下放，上午順利接觸山友後，予以處置固定並吊掛成功後送醫院治療。 （圖由花蓮縣消防局提供）

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