臭廚餘肥傾倒花蓮鳳林農地 廠商負責人收押

花蓮臭廚餘肥傾倒農地案，李姓廠商負責人被檢方聲押，法院今天裁定收押。（記者王峻祺攝）

2022/07/21 16:34

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮鳳林農地被檢舉堆置數百噸臭廚餘肥，廠商及地主涉及「合法掩護非法」，花蓮地檢署立案偵查，昨天上午約談被告、證人共10餘人，檢察官訊問後認為，代為處理廚餘的李姓廠商負責人涉嫌違反廢棄物清理法、刑法偽造文書等罪嫌，且有串供、滅證之虞，今早（21日）聲押，花蓮地方法院下午裁定羈押禁見。

鳳林農地遭傾倒廚餘肥，花蓮地檢署立案偵辦，指揮調查官到場蒐證，昨天再持搜索票搜索環保科技園區等5處，約談園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商的李姓負責人、員工及詹姓地主，還有以證人身分到案說明的環保局業務承辦員等10多人。

檢方訊後認為，李姓負責人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准；詹姓地主則以10萬元交保；李姓廠長及李姓負責人的陳姓女友人各以5萬元交保，其餘人等請回。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，接獲環保局函送，加上縣議會告發後，檢方隨即立案偵查，由檢察官羅國榮指揮法務部調查局東部地區機動工作站偵查，昨早搜索包括環保科技園區、2家公司及李姓負責人、詹姓農友住所共計5處，搜扣部分證物。

他說，廠商得標金額約1千多萬元，應依合約處理好廚餘後，再讓農民堆肥，但目前偵查事實發現，廚餘未經處理好就找農地傾倒，因此暫朝違反廢清法偵辦，不排除不只傾倒一處，後續還會傳喚更多人到案說明，至於是否有公務人員涉入尚在釐清，全案持續偵辦中。

花蓮縣環保局聲明，廠商及地主是否違反廢清法等相關法規清除處理液態物料，環保局已於7月15日函送花蓮地檢署偵辦，全案進入司法程序將靜待調查，一切依法行政，如有不法情事，絕對嚴懲不貸，絕無包庇情事。

花蓮縣鳳林鎮環保科技園區旁的詹姓農民農地，遭人檢舉露天堆置液態肥產生惡臭，且堆置量高達數百公噸。（花蓮縣議員莊枝財提供）

花蓮議長張峻14日組專案小組，會同警方、調查官到農地採樣，驚見現場已覆土，質疑「刻意滅證」。（花蓮縣議會提供）

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