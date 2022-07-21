檢方抗告成功 玉里鎮長蔡秋龍交保撤銷發回更裁

花蓮玉里鎮長蔡秋龍。（資料照）

2022/07/21 09:58

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地方法院本月8日裁定涉貪並被檢方依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴的玉里鎮長蔡秋龍，以新台幣60萬元交保，花蓮地檢署不服提出抗告，台灣高等法院花蓮分院14日撤銷原裁定，花蓮地院表示，預計下週擇期重開羈押庭。

蔡秋龍涉嫌自2020年起，透過白手套向承攬玉里鎮公共工程標案中的包商以「借貸」名義索賄，不法利益金額超過百萬元，花蓮地檢署依貪污治罪條例起訴，並具體求處15年重刑，今年3月9日被法院羈押，縣府將他停職。

蔡秋龍於本月8日交保後，因任期尚未屆滿，依地方制度法規定，可申請復職，蔡交保獲釋有向縣府申請復職，但縣府還在審酌評估。

花蓮地檢署不服提出抗告部分，檢察官認為，蔡秋龍有棄保潛逃可能，偵查中更發現他以鎮長職權逼迫下屬涉貪，加上收賄得標廠商仍有部分工程進行，且其妻及多位公所人員均為同案被告，若讓蔡交保復職，恐導致證據滅失及勾串共犯。

花蓮高分院14日撤銷發回原審另為裁定，花蓮地院尚未更裁。庭長黃鴻達說，近2天均為太魯閣號案開庭，重裁時間應該會是下週，將由合議庭訂定一個期日，通知被告、辯護人再做一次訊問，就羈押與否重做決定。

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