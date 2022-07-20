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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮嫌犯藉吸菸脫逃中槍送醫 警政署：人犯未上銬須檢討

    陳姓堂哥（右四）及友人到警局面會陳男（右三），加上2警員戒護，現場共5人。（警方提供）

    陳姓堂哥（右四）及友人到警局面會陳男（右三），加上2警員戒護，現場共5人。（警方提供）

    2022/07/20 23:13

    〔記者鄭景議／台北報導〕花蓮玉里警方今逮捕一名陳姓嫌犯後，陳嫌假藉與來探望的堂哥抽菸為藉口，走到警局外，陳嫌趁隙翻牆嘗試逃脫，警開槍制止，陳嫌中槍送醫；對此警政署指出，開槍時機尊重員警現場判斷，但讓人犯出外抽菸還未上銬需要檢討。

    警方調查，陳嫌因無故攜帶刀械被警方逮捕，被帶回警察局，約凌晨2時，陳男的堂哥及友人到警局探望，陳男就向警方說想要到門口跟堂哥抽菸、講兩句話，因此由警員陪同至警局門外吸菸，但未將陳嫌上銬，陳嫌趁隙把堂哥推向員警，人拔腿就跑，翻到警局對面玉里國中的圍牆上，員警先對空鳴槍、再瞄準男子爬牆的腳開槍，但意外誤擊嫌犯腹部，陳嫌送往玉里慈濟醫院急救，因腹部須開刀清創、又送花蓮慈濟醫院急救。

    警政署指出，依警察人員使用警銬規範第二點規定，員警對於犯罪嫌疑人使用警銬，為防範脫逃及安全考量為首要，應落實使用警銬，依警械使用條例第四條第一項第三款規定，依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃，或他人助其拒捕、脫逃時，員警即得使用槍械，但應注意勿傷及致命部位，及注意比例原則。

    警政署表示，開槍時機是否適宜，必須依現場情況而定，警政署尊重現場員警判斷，但仍需經過調查確定當時現場狀況才能下定論，讓人犯出外抽菸，且未上銬，恐有違警銬規範第二點，「為防範脫逃及安全考量為首要，應落實使用警銬」，警方應再檢討是否有疏失。

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