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    首頁　>　花蓮縣

    攜「武士刀」嫌犯警局面會堂哥未上銬脫逃 翻過圍牆畫面曝光

    陳姓堂哥（右四）及友人到警局面會陳男（右三），加上2警員戒護，現場共5人。（警方提供）

    陳姓堂哥（右四）及友人到警局面會陳男（右三），加上2警員戒護，現場共5人。（警方提供）

    2022/07/20 19:55

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里警方今凌晨逮捕1名陳姓嫌犯，堂哥及朋友凌晨2點多到警局「面會」時，陳嫌要求與堂哥到門口抽菸，當時2名警員戒護陪陳男出去，卻因未上手銬，陳男竟趁機逃跑，警方連開2槍，第1槍對空鳴槍、第2槍瞄準陳男腳部卻誤擊，左腹部中彈送醫，目前無生命危險，包括陳男推人後落跑、被警察追到學校門口的畫面也曝光。

    玉里警分局指出，今凌晨約12點，35歲陳姓男子因開車時使用手機，被巡邏警攔查，發現陳男有毒品、槍砲、竊盜、侵佔等多項前科，由於汽車後座有可疑大行李袋，經陳男同意後警方搜索，發現袋子內有開鋒武士刀2把、2根球棒及1把開山刀、小刀、1根鐵棍，因此被警方依違反槍砲條例帶回派出所偵辦。

    今天凌晨2點多，陳男向警方要求聯繫家人，要家屬送錢，因此由陳男堂哥及友人到警局「面會」，陳男向警方要求，想到門口跟堂哥「抽個菸、講2句話」，因此由蕭姓、鄭姓2名警員陪同戒護下至警局門外吸菸，警方表示「當時一時心軟、基於人道考量」，因此警員未將陳男上銬。

    從監視畫面顯示，陳男出其不意突然把堂哥身體猛推一把，立刻拔腿狂奔，混亂中蕭姓員警右臂被劃傷，而陳男先是翻過警局圍牆跳到大馬路，沿著中山路跑了100多公尺、2警員也緊追在後。

    蕭姓警員先是試圖對空鳴槍制止，但男子仍朝著玉里國中側門的鐵門方向跑、企圖爬過學校鐵門，因此第2槍蕭姓警員瞄準男子非致命部位的腳部開槍，疑似因陳男側面角度、加上夜間昏暗，因而意外誤擊嫌犯左腹部，送醫急救開刀並清創，沒有生命危險。

    而陳男逃跑到玉里國中側門時，也被學校監視器拍到身影，現場也找到2顆彈殼；警方也說，由於陳男堂哥被推後，並無故意阻擋警方追捕動作，因此認為並非預謀、雙方沒有犯意聯絡，因此未將陳姓堂哥列逃脫共犯。

    花蓮縣警局表示，針對警員戒護人犯發生疏失，督察科已介入調查，警方指出，開槍的26歲蕭姓員警是警專36期特考班，依照警械使用條例，應逮捕、拘禁之人發生脫逃時，即符合用槍時機，惟造成陳男受傷送醫，最後還會由警政署確認。

    警方指出，陳男也有人權，如在適當戒護下到門口吸菸並無不可，依規定，戒護人力為應逮捕人的一倍，因此2警員戒護人力符合規定。

    至於不合規定部份，主要是家屬面會時應在警局內戒護區域，且未使用戒具將陳男上銬；玉里警分局表示，員警疏失的部分將會依規定報行政懲處、並加強訓練。

    陳姓嫌犯（右三）推了堂哥一把，試圖引開注意力接著拔腿狂奔。（警方提供）

    陳姓嫌犯（右三）推了堂哥一把，試圖引開注意力接著拔腿狂奔。（警方提供）

    陳姓嫌犯（右一）拔腿狂奔。（警方提供）

    陳姓嫌犯（右一）拔腿狂奔。（警方提供）

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