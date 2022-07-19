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    首頁　>　花蓮縣

    桃園1家8口花蓮戲水 慈父為救2愛女溺斃

    來自桃園張姓1家8口到花蓮戲水，11歲、8歲張姓女童雙雙溺水，爸爸見狀奮不顧身跳入水中搶救，自己卻不幸溺斃。 （記者王峻祺翻攝）

    來自桃園張姓1家8口到花蓮戲水，11歲、8歲張姓女童雙雙溺水，爸爸見狀奮不顧身跳入水中搶救，自己卻不幸溺斃。 （記者王峻祺翻攝）

    2022/07/19 20:48

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自桃園張姓1家8口到花蓮遊玩，今天上午11點前往秀林鄉砂婆噹北溪戲水，未料午後11歲、8歲張姓女童雙雙溺水，爸爸見狀奮不顧身跳入水中搶救，2名愛女最後雖成功獲救，自己卻不幸溺斃，送醫搶救不治。

    43歲張姓男子與家人今天上午一起到秀林鄉砂婆噹北溪戲水，下午1點多發現11歲與8歲女兒不慎落入深水區，急忙跳下水搶救，女兒在他及眾人協助下成功脫險，未料自己卻體力透支加上不黯水性而沉入水中，家人著急在岸邊聲聲呼喚，其他遊客則趕忙通報警消搶救。

    花蓮縣消防局表示，今天下午1點44分時獲報，秀林鄉水源村娑婆噹溪停車場附近有人溺水命危，隨即派員前往，到場發現溺水者已被民眾拉上岸，正由家人進行心肺復甦術搶救。

    警消指出，救難人員接手後，進行高級心臟救命術，並由高級救護技術員給予患者插管、急救藥物，由救護車送往慈濟醫院搶救，下午2點51分院方宣告急救無效。

    花蓮縣消防局表示，天氣炎熱又逢暑假，許多人選擇玩水消暑，卻容易忽略潛在危險，導致溺水意外頻傳，2018年至今年7月8日止，花蓮共計發生70件溺水事故，造成41人死亡、44人獲救、4人失蹤，溺水時間主要集中於每年6至9月，呼籲民眾戲水前務必注意相關公告標示並慎選戲水水域，過程中勿進行跳水、進入深水區域等危險動作，還須視狀況攜帶救生衣及浮具。

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