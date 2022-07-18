率綠營戰將啟動「榮耀花蓮隊」 Kolas︰揮「全壘打」改變花蓮

面對艱困挑戰，Kolas有信心能榮耀花蓮，開啟花蓮全新樣貌。（記者王峻祺攝）

2022/07/18 16:51

〔記者王峻祺／花蓮報導〕迎戰年底九合一地方選舉，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）獲民進黨徵召參選花蓮縣長後請辭現職，今天返回花蓮舉辦「榮耀花蓮記者會」，並率所有綠營參選人上台，象徵「榮耀花蓮隊」開跑，強調選區艱困但不代表不可能，需要與選民一起用勇氣改變，成為無懼之人，開啟花蓮全新樣貌。

「我是無懼之人！」Kolas說，面對艱困挑戰，她有信心能榮耀花蓮，外界看待花蓮對民進黨而言，是個不可能的選區，但她完全不認為，「艱困不代表不可能」，若花蓮需要改變，大家就要有勇氣努力往前，未來會一步一腳印傳遞理念給選民，並善用自己在執政及行政上的經驗，提升花蓮整體發展。

她說，花蓮長久欠缺的解方，就是釋出與中央積極合作的善意，接續會透過合作意願、友善關係，給花蓮不同的機會，重新定義花蓮價值、帶領花蓮升級，並著重花蓮的交通、經濟、農業糧食及國家安全，推動真正適合花蓮的政策，開啟全新樣貌。

Kolas說，目標年底選舉要「全壘打」，不只自己當選縣長，所有議員候選人及鄉鎮市代表、村里長通通都要當選，競選總部現在已公開召募，歡迎所有想要榮耀花蓮者一起參與，今年底將是一場支持榮耀台灣、民主自由的選舉。

Kolas今早也在臉書封面換上翱翔天際的飛鷹照片，代表全心投入花蓮選戰的決心，大批支持者相繼留言祝福，寫道「如鷹展翅上騰」、「願翱翔天際的飛鷹，帶妳進入花蓮，真正為人民服務」、「為花蓮飛高看遠看準」、「風起鷹揚」、「自比蒼鷹遨翔花蓮天際」等語。

民進黨花蓮縣黨部目前已公布首波提名、徵召名單，徵召現任花蓮市民代表謝豪杰參選花蓮市長；縣議員第一選區，提名現任議員張美慧及花蓮市代胡仁順，張美慧以最高票當選，地方支持爭取連任呼聲高、市民代表胡仁順則經歷2任市代，有大批年輕選民支持，並獲即將退休議員莊枝財肯定予以傳承接棒。

縣議員第二選區，則是提名參選過馬祖縣長的陳財能，借重豐富公共政策經驗，突破艱困選情，為新城、秀林地區注入一股新能量。縣議員第三選區，提名立委范雲花蓮服務處副主任王格致及前立委蕭美琴助理林則箷，傳承2人在地服務精神；縣議員第五選區，徵召原住民返鄉青年、已故前議員曾玉霞的長孫林資斌，台灣大學畢業後即返鄉投入原住民族事務。

徵召鄉鎮市民代表部分，包括花蓮市的莊依婕（縣議員莊枝財之女）、歐彥志、田珍綺，吉安鄉蘇文將、黃登科及玉里鎮的林金和。

面對綠營已啟動花蓮選戰，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，期待花蓮縣長選舉是場君子之爭，目前黨內已完成提名徵召作業，預計8月就會下鄉舉辦40場固本會報，並按照既定步調展開政黨組織戰。

迎戰年底九合一地方選舉，Kolas Yotaka（中）今天返回花蓮舉辦「榮耀花蓮記者會」，並率所有綠營參選人上台，象徵「榮耀花蓮隊」開跑。（記者王峻祺攝）

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