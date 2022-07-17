花蓮七星潭體驗牽罟捕魚 成群「水針」上岸

花蓮新城鄉公所獲海洋委員會150萬元補助，舉辦體驗漁村文化活動。（圖由新城鄉公所提供）

2022/07/17 11:54

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮七星潭海景優美，是遊客訪花必遊景點，當地漁民除放置俗稱「煙仔占」的定置漁網外，也維持傳統牽罟捕魚工法，吸引民眾報名體驗，由於目前正值「水針」盛產季節，成群水針被拖上岸後，不僅讓遊客驚呼，就連外國人也大開眼界！

七星潭每年4至7月是「鶴鱵」俗稱水針的盛產季節，入夜後總有大批釣友前往岸釣享受拉竿快感，嘴巴尖尖的水針魚，常被日本料理店當作生魚片食材，一般人也會以鹽燒、油炸料理食用。

花蓮新城鄉公所獲海洋委員會150萬元補助，舉辦體驗漁村文化活動，七星潭社區發展協會理事長游煌明擔任漁村文化導覧課程講師，帶領學員參觀定置漁場、認識食魚教育以及體驗傳統漁業工法牽罟等課程。

新城鄉長何禮臺說，牽罟又稱「曳地網」，是傳統漁撈方法，必須眾人同心協力將漁網拉上岸，過程合力使勁就像在跟大海拔河，期望遊客能體驗到以前討海人捕魚拉網的辛勞，向提供豐富漁鮮的大海及辛苦漁民致敬。

200米長的漁網在近百人合力拉拖下終於上岸，成群「水針」也在漁網中擺動，讓小朋友見狀開心大喊「真的有魚！」就連首次體驗的外國人也興奮不已。帶家人參加活動的陳爸爸說，牽罟相當有趣，體驗漁村過去生活寫照，也讓孩子度過一個具海洋體驗教育意義的週末。

外國人也帶孩子到花蓮七星潭體驗傳統牽罟捕魚工法。（圖由新城鄉公所提供）

遊客至花蓮七星潭體驗牽罟捕魚，見狀成群「水針」上岸興奮不已。（圖由新城鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法