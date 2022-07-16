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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮富里「生一胎領10萬」太誘人 他想借戶口遭轟「做你的白日夢」

    偏鄉面臨的少子化壓力比都會區更嚴重，富里鄉人口已低於一萬人，今年發布自治條例要發一胎8萬生育獎勵金，加上縣府的2萬等於10萬元，讓外地人動腦筋想遷戶口。（資料照，記者花孟璟攝）

    偏鄉面臨的少子化壓力比都會區更嚴重，富里鄉人口已低於一萬人，今年發布自治條例要發一胎8萬生育獎勵金，加上縣府的2萬等於10萬元，讓外地人動腦筋想遷戶口。（資料照，記者花孟璟攝）

    2022/07/16 21:47

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉公所12日宣佈，即日起發全國最高額的「生一胎領10萬」生育獎勵金補助，才公佈沒幾天就有民眾上富里人臉書社團詢問「借遷戶口」，表示希望遷戶口到富里鄉拚生2胎、事後會分現金表示答謝。不料貼文一出卻遭鄉民砲轟「去做你的白日夢」！富里鄉公所則表示，不接受「寄戶籍」者申請補助。

    富里鄉公所日前修正公佈「婦女生育獎勵金自治條例」，爭取連任的富里鄉長陳榮聰本月12日宣佈，在富里鄉設籍滿半年的家長，7月1日起誕生的新生兒一胎可領8萬元，加上縣府的2萬元津貼，等於一胎領10萬元，雙胞胎就可領20萬元，但領取後3年都不能遷戶口，如戶籍遷走要追回款項，在萬物皆漲的時期讓其他鄉鎮家長都羨慕。

    然政策才公佈不到一週，已有外地人動腦筋想遷戶口到富里鄉、領生育補助。一名被臉書標示「社團新成員」陳姓民眾，在「我是富里人」社團詢問：「有富里人願意借我設籍、領生育補助嗎」、「須設籍3年」、「為了感謝，第1胎會給1萬元、第2胎給2萬元答謝金」。

    文章一貼出就有富里鄉民回答「我可以」，但更多的是遭其他鄉民砲轟：「就只為了錢？」「只是借遷戶口，對富里沒有任何幫助」、「想把富里鄉當搖錢樹嗎？做你白日夢吧」、「為了補助金借遷戶口，不可取」；該貼文不久後刪除。

    對此富里鄉公所表示，發放補助金的目的是希望吸引到真正的人口遷入，而不是借戶籍遷入，如屬於「寄居」者依法不予補助。鄉公所指出，當初為避免發生沒有居住事實者也來申請生育補助，在自治條例中設計除外條款，提醒申請民眾遵守規定。

    10萬生育津貼太吸引人！民眾上網問富里人「戶口給借遷嗎」遭到鄉民砲轟，文章已經刪除。（臉書社團擷圖）

    10萬生育津貼太吸引人！民眾上網問富里人「戶口給借遷嗎」遭到鄉民砲轟，文章已經刪除。（臉書社團擷圖）

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