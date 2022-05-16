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    首頁　>　花蓮縣

    管理沙灘車 花蓮縣府展開聯合稽查

    花蓮縣近年盛行沙灘車，有19家沙灘車業者，主要集中秀林及新城鄉一帶，其中又以三棧溪出海口最密集。（圖由縣議員楊華美提供）

    花蓮縣近年盛行沙灘車，有19家沙灘車業者，主要集中秀林及新城鄉一帶，其中又以三棧溪出海口最密集。（圖由縣議員楊華美提供）

    2022/05/16 13:49

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣近年盛行沙灘車，進駐19家業者，縣府礙於中央無統一法令、沒有罰則，公告「花蓮縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，明定範圍及遵守事項。當地近期因出現生態衝突等問題，縣議員楊華美今天質詢時，要求縣府須妥善管理，避免產業毫無章法擴張，應維持產業與地方生態平衡。縣府回應，每月都將展開聯合稽查，提醒業者自律，違反者會依法行政。

    花蓮縣近年盛行沙灘車，縣府公告活動範圍集中北起秀林鄉和平溪口、南至花蓮溪口沙灘約50公里海岸，並禁止在濕地等保護區活動，花蓮溪以北為縣府轄管，花蓮溪以南則由東海岸風景區管理處管轄。

    目前19家沙灘車業者，主要集中秀林及新城鄉一帶，其中又以三棧溪出海口最密集，有民眾向議員楊華美反映，沙灘車產業已造成生態環境傷害，並讓想親近海邊的遊客卻步，漫天沙塵除有空氣污染，噪音也影響海灘原有寧靜。

    楊華美今質詢時說，沙灘車帶動花蓮觀光產業發展，但因發展快速，衍伸出許多問題，賽道軌跡綿延沙灘、保安林及河灘，改變地形地貌，甚至驚擾野鳥繁殖，樹林間也變成賽車場，嚴重造成地方生態及社區衝突。

    她說，民眾也疑惑沙灘是公共財，但業者不用繳任何場地費或規費，就能從事營利行為，縣府有規範卻沒罰則，毫無約束力，觀光處應積極介入管理，而不是任由市場機制發展，建議著重海灘遊憩安全，維持產業與生態環境平衡，讓沙灘車變成共好產業，輔導業者發揮企業社會責任，用行動回饋生態環境及社會。

    花蓮縣府觀光處長張志祥說，中央無統一法令，各縣市針對沙灘車均訂定注意事項法的位階進行管理，縣府多次邀集相關單位及業者協調，也輔導組織協會，透過自治力量取得平衡，還須自律遵守法規，從事沙灘車活動前，都應徵得土地管理機關同意，且辦理公司或工商登記、保險、訂定沙灘車活動事故緊急處理及通報標準作業流程。

    他說，4月份起已開始每月派員巡查，若沒有按照注意事項或違法相關法令，就會聯合稽查單位進行行政處份，遊憩行為若破壞保安林等生態環境，林管處還是會以森林法管制，如物品遺留沙灘造成公共危險，也會由建設處依法行政，因中央開放親海政策，相關法令須更完備，在中央無統一法令下，縣府會持續輔導，並從適當角度進行管理。

    由於今天是花蓮縣議會第19屆第7次定期大會第一輪及第二輪總質詢最後一天，民進黨籍花蓮縣議員第2選區擬參選人陳財能在場外街講，以公民身分闡述對於縣政看法，不過未獲縣府回應。

    花蓮有民眾向議員楊華美反映，沙灘車產業已造成生態環境傷害，並讓想親近海邊的遊客卻步，漫天沙塵除有空氣污染，噪音也影響海灘原有寧靜。（記者王峻祺攝）

    花蓮有民眾向議員楊華美反映，沙灘車產業已造成生態環境傷害，並讓想親近海邊的遊客卻步，漫天沙塵除有空氣污染，噪音也影響海灘原有寧靜。（記者王峻祺攝）

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