花蓮65歲以上長者 確診占比率下降

花蓮65歲以上長者近7天確診人口占比平均值從11.7％下降到10.1％，縣府呼籲長者持續做好防疫，並於16日起踴躍預約施打第2次追加劑。（門諾醫院提供）

2022/05/15 16:50

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，花蓮縣今天確診新增1065件，不過衛生局統計，65歲以上長者近7天確診人口占比平均值已下降，從11.7％降到10.1％，呼籲長者持續做好防疫，並於16日起踴躍預約施打第2次追加劑。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，3月31日統計至5月13日全縣確診人口分析，針對65歲以上長者部分，年齡人口占全縣比例為18.6％，確診人口占比11.7％，不過近7天平均值已降為10.1％，可見長者防疫工作愈做愈好，降低確診率，鼓勵繼續維持並施打疫苗，降低感染率。

他說，14歲以下民眾確診人口占比，近7天平均值卻有升高趨勢，16.5％已超過年齡人口占比，分析感染源頭為家庭群聚，受主要確診年齡層為19至64歲影響，進而造成家戶感染，呼籲鄉親外出返家後，依舊要做好防疫措施，家中也可戴口罩、保持社交距離。

朱家祥說，16日起開放施打第2次追加劑（第4劑），對象包括65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者並與第1次追加劑間隔5個月後者，可向醫療院所電話預約施打，使用疫苗有莫德納半劑量、高端或BNT供選擇。

他說，截至14日統計，花蓮65歲以上長者第3劑疫苗涵蓋率66.8％、75歲以上52.4％，仍與全國平均值有落差，呼籲長者儘速接種疫苗，提高第3劑涵蓋率後，投入第4劑施打，降低染疫後的重症風險。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法