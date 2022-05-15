花蓮縣議員徐子芳確診 縣議會總質詢如期進行

花蓮縣議員徐子芳深夜在臉書公布自己確診消息。（圖取自徐子芳臉書）

2022/05/15 10:40

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，花蓮縣確診累積病例1萬2千多人，花蓮縣議員徐子芳深夜在臉書公布自己確診消息，發文要與家人一同抗疫，盼外界「給我力量」成為超級賽亞人，由於目前正值開議期間，徐子芳日前已改為書面質詢，明早縣議會第一輪總質詢將如期進行。

徐子芳深夜發文，貼出呈現陽性的家用快篩結果，是首位對外公布自己確診的花蓮縣議員；由於家人相繼確診，她在5月12日起已進行居家隔離，選民服務也啟動應變措施，行程取消或改期。

徐子芳發文指出，因為家人確診，自己也不能獨善其身，將和親愛的家人一同抗疫，更顯得彼此親密程度，也讓自己真正去體驗和了解民眾在染疫期間政府的處理程序，期盼7天後將成為超級賽亞人「給我力量」。文後也自嘲「染疫比中彩券比例還高」，貼文一出立刻湧入近300則關心留言，為她加油打氣、祝福早日康復。

她說，媳婦與孫子日前確診，原本自己就在居家隔離已滿3天，但14日深夜出現類似感冒症狀，拿起快篩檢測陽性，經醫師視訊看診通報確診，目前無發燒屬輕症，已拿藥減緩喉嚨痛等症狀，議長張峻也來電關心。

由於目前正值花蓮縣議會第19屆第7次定期大會，礙於疫情，包括徐子芳等25位議員，已於日前改為書面質詢，僅7人維持口頭質詢。

花蓮縣議會秘書長陳德惠說，16日會如期進行第一輪最後一天的總質詢，確診議員或被匡列居家隔離者，均能透過視訊方式，參與及進行縣政總質詢，議會每天都有安排環境消毒，請民眾放心，也祝議員早日康復。

花蓮縣議員徐子芳昨深夜發文，貼出呈現陽性的家用快篩結果，是首位對外公布自己確診的花蓮縣議員。（圖取自徐子芳臉書）

徐子芳確診文後也自嘲「染疫比中彩券比例還高」，貼文一出立刻湧入近300則關心留言，為她加油打氣、祝福早日康復。 （圖擷取自徐子芳臉書）

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