花蓮+913 唾液快篩4藥局買得到
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今天新增913例本土確診，降到千例以下。對於民眾反應買不到快篩，縣長徐榛蔚說，花蓮截至昨天已賣出7萬9000多份，等於有超過40萬劑，唾液快篩目前也有4家藥局買得到，縣府也有計畫加購唾液快篩。
中央公布，12日起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」等3類對象，使用快篩陽性、經醫師視訊評估後，即可認定為確診，不須再做PCR。花蓮縣北中南區有60家基層診所供3類對象電話預約「視訊、遠距診療」，由醫師來認定是否確診，花蓮縣今天新增確診的913例確診中，有15人是透過基層診所確認後通報。
縣長徐榛蔚說，今天新增確診913人中，除了快篩陽性的民眾到8家醫院PCR，總計通報755個新增確診，包括吉安鄉光鹽診所、康寧診所、光復鄉葉日陞診所等5家診所也通報15例確診個案，另有143人是實際居住外縣市、設籍花蓮的鄉親。她說，為減輕大醫院的壓力，診所也已開始做確診個案通報，民眾可就近前往。
雖然快篩販售管道變多，連鎖賣場也開始販售亞培等品牌快篩，不過各藥局、衛生所販售的實名制快篩試劑，在價格考量上，仍是多數民眾的選擇。徐榛蔚說，目前實名制快篩花蓮縣已售出7萬9000多份，等於已有40多萬劑釋出。
如果出入公共場所機會較少，則不需天天使用快篩。徐榛蔚說，民眾如有身體不舒服、出現感冒症狀，懷疑可能染疫時，可到北區19家診所、中區2家及9家衛生所看診，醫師評估後即可拿到公費快篩試劑，為另一種取得快篩的方式。
另外，可減輕採檢時不適的唾液快篩試劑，徐榛蔚說，花蓮目前共4家藥局販售，包括丁丁藥局花蓮店、吉安店，以及杏一藥局慈濟店、中華店，對於嬰幼兒採驗比較方便，由於販售數量有限，未來縣府也計畫自購唾液快篩。
民眾質疑，「為什麼已經確診，還是沒有口服抗病毒藥物？」花蓮縣衛生局長朱家祥說，口服抗病毒藥物適用對象為具有重症風險的輕症、中症確診者，包括65歲以上長者、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病或失智症、吸菸、BMI大於30、免疫抑制或免疫功能不全等才可使用，孕婦只適用Paxlovid。
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