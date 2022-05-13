卜蜂案第二？花蓮吉安新設2事業廢棄物貯運站 村民拉布條抗議

吉安鄉光華村民組成拒絕轉運貯存站自救會，今天到花蓮縣議會拉布條抗議。縣議員黃馨認為，縣府不該每次規劃嫌惡設施都沒有事先與當地村民討論。（民眾提供）

2022/05/13 20:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉光華村、干城村交界2塊比鄰的農業用地，分別被2家業者設置「事業廢棄物貯存轉運站」，都未達環評標準，同在3月24日獲花蓮縣政府核發建照，吉安鄉光華村民今天到縣議會拉布條抗議，縣議員黃馨則懷疑，這2家是否「1家分2家」刻意化整為零？要求環保局說清楚，並要求縣府「不該重蹈卜蜂案覆轍」，任何嫌惡設施規劃前都要舉辦說明會。

2家業者規劃的事業廢棄物貯運站位於干城、光華村交界的吉安鄉光城路邊，緊鄰木瓜溪北岸「初英二號堤防」，業者在2020年10月提興辦事業計畫，今年2月獲縣府核准，預計使用年限20年、3月24日發給建照。地方知情後表達反對，縣府卻回「未達環評標準，依法不用辦理地方說明會、公聽會」，在地方抗議下，縣府上週曾要求業者補辦說明會。

但光華村民不買帳，吉安鄉「光華村反廢棄物貯運站自救會」今天上午集結20人，到花蓮縣議會拉白布條、送陳情書抗議，縣府代理秘書長饒忠收下陳情書。自救會會長黃美蘭說，光華村已承受數十年的吉安鄉垃圾掩埋場臭味，後來又設置花蓮地區水資源回收中心，又有下游水源污染疑慮，現在縣府又核准2家新的貯存轉運站，村民無法接受！

黃美蘭認為，明年6月台泥和平廠的水泥窯處理花蓮垃圾就要啟用，貯存轉運站毫無必要性。而2家業者「每一家都是約3分地」，懷疑是故意規避環評法規，化整為零。

「今天早上村民抗議真的太溫和了，難道要等人家來丟雞蛋嗎？」縣議員黃馨說，事業廢棄物貯運站是「嫌惡設施」，不能因未達環評標準就不辦說明會，縣府每次都先斬後奏，「建照都發了」當地民眾才知道。她要求縣府制定相關自治條例，各種「嫌惡設施」規劃前應獲得社區充分了解、取得共識再開發，不能再重蹈卜蜂案覆轍，中途又不給業者開發，縣府是準備被廠商提告嗎？

環保局副局長饒慶龍則回應說，「2家是不同業者」，且就算2家處理量加總，也未達到月轉運量2500公噸、面積2公頃以上的環評條件。他說，業者預計貯存轉運來自飯店及民宿的一般事業廢棄物，其中位於662地號業者「六德」月轉運450公噸；662-8地號「長江」則是250公噸，2家面積都是2838平方公尺，均採密閉廠房規劃，面積都在300坪左右。

饒慶龍說，2家業者收的事業廢棄物未來不會送到台泥處理，不是轉運外縣市、就是轉送花蓮中區垃圾掩埋場，目前2家業者的問題是，他們是廢棄物清除業者，核定營業項目不含廢棄物轉運，未來仍須申請清除許可證變更；至於縣議員黃馨提到的嫌惡設施問題，環保局會再研議。

吉安鄉光城路、華城路口的光英段662地號、662-8地號2筆土地，預計規劃事業廢棄物貯存轉運站。（擷取地籍圖資網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法