約僱司機被爆穿警察背心蒐證拖吊 花蓮縣警局：算廣義公務員

從監視器畫面發現，拖吊車司機頭戴有警徽的警用帽子，下車進行拍照蒐證，讓民眾誤以為「拖吊車司機就是警察」。（縣議員張美慧提供）

2022/05/13 13:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市有民眾車輛違規停車，拖吊車到場後警察沒下車，竟是拖吊車司機穿著警察背心及帽子下車拍照蒐證、廣播要車主移車！接獲陳情的縣議員張美慧今質疑，現場民眾一度以為司機是警察，已涉違反刑法158條「冒充公務員而行使其職權」，不合程序的罰單應屬無效！答詢的縣警局長戴崇贒強調「司機是協助蒐證，罰單認定仍是警員」，警方聘僱的拖吊車司機其實也算「廣義公務員」，可協助現場蒐證。

縣議員張美慧說，該拖吊車本月6日在花蓮市林森路取締違規車輛，依法應是警察下車蒐證並執法、協勤的拖吊車司機應是負責將拖吊車上架、裝輔助輪移車，但當天「2人角色對調」，警察坐在拖吊車駕駛座沒下車，卻由司機下車拍照蒐證，且司機身上穿著印有「POLICE」字樣的反光背心、有警徽的警帽等警察服裝，由於經拖吊車廣播，車主立即將車開走，因此罰單未成立。

議員質疑：冒充公務員涉違法

張美慧質疑，該司機沒有警察身分、卻做警察的工作，不符縣府自訂的處理妨害交通自治條例流程，當場質詢花蓮縣警察局長戴崇贒「這樣不構成違法嗎」？張美慧說，司機讓民眾誤以為是警察，依刑法158條「冒充公務員而行使其職權」，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，要求警方從監視錄影畫面調查釐清。

她說，花蓮縣警察局拖吊業務目前8輛拖吊車、3警員及2名約僱拖吊車司機，依花蓮縣警局交通隊資料，去年拖吊保管費收入421萬元，質疑「到底多少罰單是在不合程序之下開出？」因權益受害的民眾可提行政訴願，她認為警方應主動調查、撤銷相關罰單！

警察局長：避免誤解已換背心

花蓮縣警察局長戴崇贒強調，交通違規拖吊絕對是「依法行政」，有違規就會拖吊，至於該拖吊車司機是約僱人員，警察也有在場，如果是警察不在場、司機自己拖吊就不合法，且是否開單由警察認定；而司機當時穿著警察反光背心，理由是為了安全。

花蓮縣警局也聲明指出，聘僱拖吊車司機協助拖吊工作，屬於「行政協助」，除駕駛拖吊車輛外、「亦應」協助違規蒐證，以及裝置拖吊設備等；至於拖吊車駕駛穿有「警察」字樣反光背心，被認為混淆誤導之虞，警方則認定該司機也具「廣義公務員」身分，協助現場員警執行行政作為，應無失格疑慮，警方為避免民眾誤解，已讓司機穿戴無警察字樣的反光背心。

從監視器畫面發現，拖吊車司機身穿警察的黃色反光背心，上有「POLICE」字樣，下車進行拍照蒐證，讓民眾誤以為「拖吊車司機就是警察」。（縣議員張美慧提供）

花蓮縣警察局澄清，認為該拖吊車司機屬「廣義公務員」可協助值勤，但最後罰單仍是會由警方開出。（記者花孟璟攝）

民進黨籍花蓮縣議員張美慧說，花蓮警方拖吊車竟是司機下車蒐證，還穿著警察背心、警帽，認為已觸犯刑法158條冒用公務員身份。（記者花孟璟攝）

花蓮縣警察局長戴崇贒。（記者花孟璟攝）

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