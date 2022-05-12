花蓮+1259！7醫院防疫門診 開放確診者親友代領口服抗病毒藥

花蓮縣共有7家醫院設置防疫門診，且有配賦口服抗病毒藥物，確診者的非居隔親友明天起可掛號、協助代領口服抗病毒藥。（花蓮縣政府提供）

2022/05/12 19:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今天新增1259例本土確診，中央明天起開放確診者由非居隔親友至醫院防疫門診代領口服抗病毒藥物，花蓮縣共有衛福部花蓮醫院等7家醫院防疫門診，衛生局提醒，代領親友持確診者的健保卡、確診證明書前往掛號，經過醫師評估符合用藥條件後，即可代為領藥。

有慢性病、心血管疾病的輕、中症患者，使用口服抗病毒藥物Paxlovid可降低轉重症機會，中央今天宣布開放「電話問診」代替或輔助視訊看診，協助醫師針對居家照護的確診個案問診，以評估開立口服抗病毒藥，也開放確診者請親友到全國124家配賦醫院代領口服抗病毒藥物。

依中央公布的「有開設防疫門診、且配賦有口服抗病毒藥物Paxlovid」124家醫院名單，花蓮縣共列衛福部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、台北榮總鳳林分院、台北榮總玉里分院、玉里慈濟醫院等6家。花蓮縣衛生局說，少列1家門諾醫院，實際共7家，防疫門診均設於急診室旁的發燒篩檢區。

衛生局長朱家祥說，代領口服抗病毒藥物的非居家隔離親友，明天起可持確診者的健保卡、確診者的確診證明，到配賦口服抗病毒藥物的醫院防疫門診掛號，經醫師評估後只要符合用藥條件，且代看診親友簽署同意書，再憑醫師開立的處方箋到醫院藥局領藥。朱家祥指出，7家醫院防疫門診也可提供快篩陽性民眾，持陽性試劑前往採檢PCR。

此外，花蓮縣目前也有10家醫院、79家西醫診所、35家中醫診所及12家衛生所等，共136家醫療院所，針對一般門診的病人實施「通訊診療」，減少染疫風險，名單可上衛生局網站查詢。

朱家祥說，縣府為提高疫苗接種率，扣除醫院診所密度高的花蓮市、吉安鄉，其餘鄉鎮從週一（9日）起到18日巡迴各村里施打疫苗，截至今天上午，原估計第1劑應接種4382人、已接種233人；第2劑應接種1383人，已接種120人，追加劑應接種3821人，已接種289人，整體接種狀況沒有預期理想，呼籲民眾踴躍接種以提昇自我保護力，接種疫苗的長輩都有1000元防疫禮券，巡迴接種時間可上花蓮縣政府臉書查詢。

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花蓮縣府9日起開始巡迴各鄉鎮村里提供疫苗接種站，讓民眾就近接種，不過接種人數不太踴躍，圖為鳳林鎮接受第二劑疫苗接種的阿嬤。（記者花孟璟攝）

花蓮縣9日至18日啟動村里疫苗巡迴接種站，如65歲以上長輩來接種疫苗，還有1000元防疫禮券可拿，今天打完疫苗的阿嬤拿到1000元頗開心。（記者花孟璟攝）

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