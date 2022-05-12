屏東+1061！確診連2天破千 390家基層診所領藥、快篩上線

屏東縣5月11日、12日連續兩天破千例確診。（屏東縣政府提供）

2022/05/12 17:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（12日）新增1061例本土確診個案，已經連續2天破千例，因應疫情急遽攀升，390家基層診所醫師領藥、快篩服務今天起上線。

屏東縣衛生局指出，依中央流行指揮中心公布，在「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫」期間民眾快篩陽性，可透過遠距或視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，民眾必須在檢測卡匣（片）寫上姓名與日期，與健保卡一起拍照上傳，並在視訊診療時，出示檢測卡匣供醫師判讀，經醫事人員確認即為確診。

後續則由地方政府衛生局依「確診個案收治分流原則」，於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。若民眾或評估醫師對於快篩陽性結果未有共識或有疑義，則通知衛生局安排PCR採撿，非上述3類民眾快篩陽性仍須經由PCR檢測判定是否確診。

縣府統計，截至今天，居家隔離現管人數1371人，解除隔離674人，無違反居家隔離規範者。居家照護累計4093人，解除666人，現管3427人。5歲以下確診累計608例，92例解除隔離，無重症。6至11歲學童校園疫苗持續施打中。

5月12日公布確診1061例個案分布區域：屏東市318案，潮州鎮58案，東港鎮94案，恆春鎮27案，萬丹鄉113案，長治鄉32案，九如鄉29案，麟洛鄉11案，里港鄉23案，高樹鄉22案，鹽埔鄉26案，內埔鄉67案、萬巒鄉7案，竹田鄉16案，新埤鄉5案，枋寮鄉26案，新園鄉42案，崁頂鄉10案，林邊鄉13案，南州鄉7案，佳冬鄉5案，琉球鄉1案，滿州鄉4案，車城鄉5案，枋山鄉5案，三地門鄉22案，瑪家鄉19案，霧台鄉5案，泰武鄉10案，來義鄉17案，春日鄉9案，獅子鄉10案，牡丹鄉3案。分布全縣33個鄉鎮市。

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