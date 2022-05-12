管理騎樓攤商 花蓮縣議員促訂自治條例

花蓮縣議員莊枝財建議縣府訂定騎樓攤商管理相關自治條例，維持攤販生計也讓警方依法有據。 （記者王峻祺攝）

2022/05/12 16:25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣議員莊枝財近日接獲市區商圈多名攤商陳情，直指去年迄今屢遭民眾報復性檢舉，被警方開10多張罰單「生計堪憂」，今在縣議會質詢時，建議縣府比照高雄市訂定相關街區攤商管理自治條例，解決騎樓使用問題。縣長徐榛蔚回應，將參酌各縣市資料後全盤考量。

花蓮警方統計今年1至4月，民眾檢舉中山路、林森路至商校街路段騎樓設攤共計112件，多數經勸導後改善，持續遭舉發37件。目前因無騎樓管理相關自治條例，則依道路交通管理處罰條例，處1200元至2400元罰鍰。

莊枝財今質詢時表示，接獲騎樓攤商陳情，因擺攤屢遭報復性檢舉，警方到場勸導改善仍不滿意，還狂打電話，不僅造成基層員警困擾，多家攤商也因此被開10多張罰單，苦不堪言。

他說，針對騎樓擺攤，大法官釋字第564號解釋說明，「騎樓通道建造係為供公眾通行之用者，所有人雖不因此完全喪失管理、使用、收益、處分之權能，但其利用行為原則上不得有礙於通行」，建議縣府在不妨礙行人通行下，比照高雄市訂定自治條例，維持攤販生計也讓警方依法有據。

縣長徐榛蔚答詢，騎樓使用權屬於公用，花蓮市交通繁重必須討論，將參酌各縣市作法，蒐集資料後全盤考量。

花蓮縣府建設處長鄧子榆會後補充，高雄市自治條例規定通行寬度達1.5公尺，商家可做延伸性使用，雙北則訂有攤販管理辦法規範，部分路段申請許可就能設攤，花蓮目前沒有相關條例和辦法，會蒐集各縣市作法後跨局處研議。

花蓮目前無騎樓攤商管理相關自治條例，警方接獲民眾檢舉占用，將依道路交通管理處罰條例，處1200元至2400元罰鍰。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法