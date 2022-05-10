花蓮+759！放防疫假學童、輕症居家照護 加碼給第2劑快篩

花蓮縣今天新增759例本土確診，累計確診8296例。（花蓮縣政府提供）

2022/05/10 18:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕各縣市政府今年前4個月自行採購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑決標資料，昨天被拿出來「超級比一比」，首善的台北市只花53萬元，還輸給花蓮縣，縣府是在上月29日決標，以97.2萬元購買亞培快篩試劑。花蓮縣衛生局長朱家祥今天說，會加碼1劑給放防疫假學生及確診民眾，仍將持續加碼採購快篩劑。

依政府電子採購網資料，花蓮縣衛生局「新冠肺炎抗原快篩檢驗試劑5400組緊急採購」，上月27日緊急簽准、29日決標，決標金額97萬2000元，平均每劑180元，採購金額還比台北市的53萬5210元還高，花蓮民眾看了直說，「總算贏台北了」！

衛生局長朱家祥說，花蓮縣緊急採購的亞培快篩，將用於前天宣布的學童3天防疫假加碼發給的部分，以及確診輕症的居家照護個案。

他說，考量花蓮縣小學生截至今天早上為止只有2646人接受疫苗接種，比例19.9％，而中央只給學童1劑快篩，讓學生在防疫假第1天使用，縣長徐榛蔚關心學童健康，加發1劑快篩，讓學童在第4天返校前使用，快篩陰性即可安心返校。另外，居家照護的輕症個案的防疫包內，除了中央發給的1劑快篩，縣府也加碼給1劑，合計2劑，第1天及7天期滿後可使用。不過，事實上第7天時病毒已經失去活性，已不必再PCR、可直接解隔做自主管理。

朱家祥說，考量疫情持續發展，縣府仍會持續加緊採購快篩，縣府統計顯示，從健保卡實名制快篩在藥局發售以來，花蓮縣63家健保藥局已經賣出5萬3508分快篩，一分5劑，等於超過26萬劑快篩在社區，「目前評估是還夠用」。他也提醒鄉親，尚未購買實名制快篩的民眾，不要放棄自己權益。

花蓮縣衛生局指出，民眾使用家用快篩如為陽性，請將陽性試劑用夾鏈袋裝好，前往花蓮5家「家用快篩陽性PCR採檢站」篩檢，包括門諾醫院仁愛樓（上午8點半到12點）、部立花蓮醫院急診室（上午8點半到晚上8點）、台北榮總鳳林分院（上午8點半到下午5點半）、台北榮總玉里分院（上午9點到晚上8點），以及慈濟醫院合心樓南側（下午3點半到晚上7點）。

一般民眾若有咳嗽、發燒、輕微腹瀉、鼻塞、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，可先就近到附近診所看診，或到26家基層診所及衛生所，醫師除了評估後給予免費快篩劑，若認為有需要進一步檢查，會轉介到花蓮6家醫院成立的防疫門診，包括花蓮慈濟、玉里慈濟、部花、門諾、國軍花蓮總醫院、北榮鳳林及玉里分院的防疫門診，都在急診室外的發燒篩檢區，現場也提供PCR採檢。

花蓮縣今天新增759例本土確診，累計確診8296人，目前住院中96人、新增居家照護輕症個案577人。衛生局長朱家祥說，577人當中有486人、8人派案由西醫、中醫師專責照顧，其中有47人拒絕醫療照顧，另有44人迄今失聯中、電話打不通，呼籲民眾不要拒絕醫師照顧，病程發展很難說，沒有人能預測，有醫師照顧才有保障，也請民眾到醫院做PCR時能主動提供最新的手機號碼，避免聯絡不上、返家後也應保持電話暢通。

而有外籍或新住民接獲自主疫調簡訊後，卻不知如何填寫或填寫錯誤，朱家祥說，可打縣府「生活防疫專線」03-8230400，可找翻譯協助填寫。

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外籍人士或新住民如不會填寫自主回報疫調系統，可打縣府的「生活照護專線」洽詢，將有翻譯指導填寫。（花蓮縣政府提供）

花蓮民眾如感覺發燒等不適症狀，如擔心自己可能染疫，可到26家診所及衛生所看診，經醫師評估後，可發免費家用快篩試劑。（花蓮縣政府提供）

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