氣候不佳花蓮西瓜收成少 價格相較往年高

花蓮西瓜陸續採收開賣，但因今年收成量少，價格相較往年高。（記者王峻祺攝）

2022/05/10 12:19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮西瓜陸續採收開賣，但因年初授粉期間受氣候影響，導致今年收成量少，價格相較往年高，每顆30斤重西瓜約700元，比去年貴約100元，不過品質依舊多汁清甜，甜度平均有12至15度，在量少價高下，縣府鼓勵消費者搶購，加碼推出抽獎活動，只要向合作瓜農訂購西瓜，就有機會抽中價值6萬元住宿券等多項好禮。

花蓮大西瓜經2個月左右育成期後，目前正式進入採收銷售旺季，栽種品種主要為「華寶西瓜」，被稱花蓮「綠鑽」，平均每顆重約25至28斤，第一期花蓮西瓜在5月中、下旬上巿，產期約1個月。

花蓮玉溪農會總幹事蔡宗翰說，去年花蓮西瓜豐收，但今年授粉結果期碰上陰雨天，導致整體收成少，僅5、6成，因此價格會較往年高，去年1顆30斤西瓜約550至600元間，今年落在700元左右。

他說，過去每顆平均重量至少超過30斤，但今年重量也較輕，約在30斤上下，不過品質依舊多汁清甜，仍有花蓮西瓜「沙、脆、甜」等特色口感，市場需求依然非常搶手。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥說，目前盤商主要將採購放在壽豐、鳳林瓜田一帶，雖然西瓜重量較往年相差3至5斤，但由於產量少，價格相對高，但民眾宅配詢問度還是非常踴躍，訂單一波波，預估想吃西瓜手腳要快，應該很快就會售罄。

壽豐瓜農楊火土說，由於南部氣候不佳，西瓜產量少，導致花蓮瓜變搶手，但因整體產量也較去年低，因此價格升高，10公頃約收成2萬2千顆，今年單顆重量雖低，不過甜度還是很高，約有15度。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，針對銷售花蓮西瓜，今年推出加碼抽獎活動，民眾只要向與縣府合作瓜農訂購西瓜，就能取得參加資格，有機會抽中價值6萬元的住宿券、壓力電子鍋、多功智能調理機、千元商品券等多項好禮。

農業處表示，「買瓜送大獎」好禮活動，即日起上線至6月底，購買2022花蓮西瓜節型錄內任一家花蓮大西瓜，即可獲得抽獎券，並至活動官網填寫抽獎序號及連絡資訊完成登錄。

花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，今年受氣候影響重量較輕，每顆較往年相差3至5斤，不過品質依舊多汁清甜，甜度平均有12至15度。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法