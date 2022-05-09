家用快篩購買通路將普及 花蓮社區快篩站退場

花蓮縣政府考量家用快篩試劑購買通路即將普及化，社區快篩站即日起退場，民眾若持家用快篩呈現陽性，請直接赴鄰近家用快篩陽性PCR採檢站進一步檢測。（門諾醫院提供）

2022/05/09 16:24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣今天新增767例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，縣府考量家用快篩試劑購買通路即將普及化，社區快篩站即日起退場，民眾若快篩陽性，請直接赴門諾醫院、慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院及台北榮民總醫院鳳林分院、玉里分院等PCR採檢站檢測，其中門諾及慈院已啟動防疫門診，可經醫師評估即時開藥。

北北基桃藥妝店、超市、四大超商共八大通路，今天開賣亞培快篩試劑，家樂福包括花蓮等全台48家門市通路，明起也將進貨販售快篩試劑，花蓮縣衛生局考量未來試劑購買通路普及化，加上藥局快篩實名制販售，社區抗原快篩站正式退場。

衛生局長朱家祥說，北北基桃等超市率先開賣家用快篩，預計全國通路很快就會陸續鋪貨，因此社區抗原快篩站退場，民眾若快篩陽性後，請儘速至鄰近家用快篩陽性PCR採檢站進一步檢測。

他說，花蓮家用快篩陽性PCR檢測單位，包括北區慈濟醫院合心樓南側、門諾醫院仁愛樓及部花急診室；中區北榮鳳林分院急診室；南區北榮玉里分院急診室。其中門諾及慈濟還開設防疫門診，民眾可透過醫師診療開立相關處方，並於院外完成領藥。

另外，因應疫情升溫，花蓮縣府教育處已函知全縣各級學校，用餐時務必使用隔板並加強供餐衛生安全及防疫措施。教育處代理處長翁書敏說，建議家長讓孩童在家中食用早餐後再到校，除增進親子感情，也減少孩子在班級脫下口罩飲食的次數及時間，降低傳播風險。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

門諾醫院設立防疫門診，民眾可透過醫師診療開立相關處方，並於院外領藥。（門諾醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法